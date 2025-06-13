الضيافة الفاخرة ترفع فاتورة الطعام على رحلات «طيران الإمارات»

ارتفعت كلفة وجبات الطعام والمشروبات، التي قدمتها شركة طيران الإمارات لمسافريها على الرحلات الجوية، إلى نحو أربعة مليارات و746 مليون درهم، خلال السنة المالية 2024-2025، المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بنحو أربعة مليارات درهم خلال السنة السابقة، بنسبة نمو بلغت نحو 18.5%.

وبحسب بيانات التقرير السنوي للمجموعة، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد استحوذت كلفة الطعام والشراب على نحو 4.6% من إجمالي النفقات التشغيلية لدى الناقلة خلال السنة المالية، بينما يُشكل الوقود الجزء الأكبر منها.

وذكر التقرير المالي للمجموعة أن كلفة خدمات الطعام على متن رحلات «طيران الإمارات»، ارتفعت نتيجة لزيادة عدد ركاب درجات السفر المميزة، وتقديم عروض محسنة على متن الطائرة، وارتفاع كلفة الوجبات المقدمة.

وتعود الزيادة في كلفة المأكولات والمشروبات إلى ارتفاع أعداد مسافري الشركة، حيث نقلت «طيران الإمارات» 53.7 مليون راكب في السنة المالية 2024-2025، بنسبة نمو قدرها 3%.

وبحسب بيانات تعود إلى فبراير العام الماضي، قالت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، إنها تقدّم أكثر من 77 مليون وجبة سنوياً للعملاء على رحلاتها، أي تقدّم لمسافريها 149 وجبة كل دقيقة، وما يزيد على 215 ألف وجبة يومياً، ويتطلب إعداد هذه الوجبات جهود 1400 طاهٍ متخصص، في «الإمارات لتموين الطائرات» مرفق «طيران الإمارات» الحديث في دبي، وعبر شركات التموين المعتمدة حول العالم.

وأوضحت الناقلة أن عملاءها، تناولوا، خلال عام واحد، مجموعة واسعة من الوجبات من قوائم تضم 2200 وصفة متنوعة كل شهر.

وبحلول 31 مارس 2025، كانت الناقلة تُسيّر رحلاتها إلى 148 مدينة في 80 دولة وإقليم. كما عززت شبكة شراكاتها لتصل إلى 33 اتفاقية تبادل للرموز، و118 «اتفاقية إنترلاين»، ما وفّر لعملائها إمكانية الوصول بسلاسة إلى أكثر من 1750 وجهة خارج شبكتها المباشرة، ومع نهاية شهر مارس 2025، بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات» 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.7 سنوات.

• كلفة خدمات الطعام ارتفعت نتيجة لزيادة عدد ركاب درجات السفر المميزة، وتقديم عروض محسّنة على متن الطائرة، وارتفاع كلفة الوجبات.