611 مليون درهم إيرادات فنادق أبوظبي خلال مارس

سجّلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مارس 2025 إيرادات تصل إلى 611 مليون درهم، موزّعة بواقع 345 مليون درهم للغرف، و228 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و38 مليون درهم إيرادات أخرى.

ووفقاً لبيانات أولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، صادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال مارس 2025، نحو 417 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة وجهة سياحية عالمية.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي، خلال مارس، 171 منشأة تضم 34 ألفاً و341 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1.2 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 69%، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 486 درهماً.

وتصدر النزلاء من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ152 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ123 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ58 ألف نزيل، حيث يعكس هذا المؤشر استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة.

وبحسب التصنيف الفندقي، استقبلت الفنادق من فئة خمس نجوم النسبة الكبرى من النزلاء بإجمالي 205 آلاف نزيل، كان في صدارتهم الزوّار الأوروبيون بـ78 ألف نزيل، بينما توزع باقي النزلاء على فنادق أربع نجوم بـ119 ألف نزيل، والفنادق من (ثلاث نجوم وأقل) بـ54 ألف نزيل، إضافة إلى 38 ألف نزيل في الشقق الفندقية.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الجهود الرامية إلى تنويع المنتج السياحي في الإمارة، وتعزيز التجربة الفندقية بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، التي تسعى إلى استقطاب 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178 ألف وظيفة جديدة في القطاع، إلى جانب رفع السعة الفندقية إلى 50 ألف غرفة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 90 مليار درهم بحلول نهاية العقد الحالي.