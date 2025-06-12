«إمباور» تحصد 3 جوائز عالمية

فازت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بثلاث جوائز عالمية، منها جائزتان ذهبيتان عن فئتي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها»، و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها» لخدمات تبريد المناطق خارج أميركا الشمالية، إضافة إلى جائزة الابتكار الفخرية عن استخدام تقنيات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة محطات تبريد المناطق، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، الذي استضافته مدينة مينيابوليس الأميركية أخيراً. وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تمثل الجوائز العالمية تتويجاً لسنوات من العمل المتواصل والابتكار، وهي ليست مجرد اعتراف بإنجازاتنا، وإنما دليل كذلك على ثقة المجتمع الدولي بنموذج عملنا ورؤيتنا المستدامة».