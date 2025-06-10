«الإمارات دبي الوطني» و«سيمنز» يعززان تمويل مشروعات «البنية التحتية الخضراء»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن تعاونه مع شركة «سيمنز»، من خلال اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل مشروعات البنية التحتية الخضراء المستقبلية في دولة الإمارات.

وتواصلت «سيمنز» مع بنك الإمارات دبي الوطني لوضع وتصميم الجوانب الإدارية والفنية والهيكلية للاتفاقية، في وقت أدى هذا التعاون إلى إنشاء إطار ائتماني تكمله مجموعة مبتكرة من أدوات التمويل.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن «دور البنك في صياغة هذه الاتفاقية الشاملة مع (سيمنز)، يؤكد التزامه بمساعدة دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية».

وأضاف أن الاتفاقية تعزز هدف البنك الرامي إلى توسيع علاقات العمل المهمة مع الشركات متعددة الجنسيات، التي تشارك رؤيتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والراغبة في إيجاد فرص جديدة للنمو في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» في الإمارات، هيلموت فون ستروف، إن «خفض الانبعاثات الكربونية في مشروعات البنية التحتية يمثّل جزءاً أساسياً من تحقيق التحول في قطاع الطاقة، وتتوافر التقنيات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في كفاءة الطاقة اليوم، لكن يجب تسريع تطبيقها لتحقيق الأهداف العالمية».