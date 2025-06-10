«مرحبا» تتعاون مع «برايم هيلث»

أبرمت «مرحبا»، العلامة التجارية العالمية العاملة بمجال الضيافة في المطارات، والتابعة لـ«دناتا»، اتفاقية شراكة مع «برايم هيلث» لتقديم خدمات سفر متميّزة للزوّار القادمين إلى دبي لتلقي العلاج الطبي.

وتستهدف الشراكة ضمان توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للزوّار، تتكامل مع جودة الرعاية التي تقدمها «برايم هيلث»، حيث ستقدم «مرحبا» خدماتها في المطار لدعم المسافرين القادمين لتلقي العلاج، بما في ذلك خدمات الاستقبال والترحيب، والمواصلات بسيارة مع سائق، واستخدام صالات المسافرين، وقال نائب رئيس أول عمليات مطارات الإمارات في «دناتا»، جعفر داود: «تعكس هذه الشراكة تركيزنا المشترك على تقديم أرقى مستويات الرعاية والراحة والتميّز في الخدمة».