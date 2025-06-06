مراكز التسوق في دبي تُطلق عروضاً ترويجية بمناسبة العيد

تتواصل احتفالات دبي بعيد الأضحى المبارك في إطار حملة «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تزخر مراكز التسوق في أرجاء المدينة بالعروض الترويجية، والفعاليات الترفيهية، والجوائز والمكافآت الحصرية، إلى جانب الأنشطة المتميّزة التي تناسب جميع الأعمار حتى الثامن من يونيو الجاري.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في بيان أمس، بأن أبرز العلامات التجارية، أطلقت عروضاً ترويجية حصرية بمناسبة العيد، تتضمن تخفيضات كبرى، وعروض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً»، فضلاً عن هدايا مع كل عملية شراء، وتخفيضات لفترة محدودة.

كما أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات، حملة خاصة بهذه المناسبة، حيث تقدم المتاجر المُشاركة أرقى قطع المجوهرات على مستوى المنطقة، ويمكن للمتسوقين أن يستمتعوا بعروض حصرية، مثل الهدايا المجانية مع المشتريات، وعروض استرداد نصف السعر على قطع مختارة من الألماس واللؤلؤ، إضافة إلى خدمات الحفر المجانية على قطع المجوهرات، مع عدم وجود رسوم على استبدال القطع الذهبية القديمة. وصُممت هذه المبادرة لتقديم خيارات مميّزة للهدايا، ومنح المتسوقين قيمة حقيقية وأسعاراً مميّزة قبل بدء موسم السفر لقضاء عطلتهم الصيفية.

وتشمل أبرز فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى، ضمن حملة «العيد في دبي»، عرض «تسوق واربح» الحصري، الذي تنظمه مجموعة مراكز التسوق في دبي، ويستمر حتى ثاني أيام العيد.

وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم فأكثر في 24 من مراكز التسوق المشاركة، على قسيمة سحب رقمية، ما يمنح 25 شخصاً فرصة الفوز بجوائز بقيمة 200 ألف درهم.

واستعدت وجهات التسوق والترفيه الرائدة في دبي لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والفعاليات الخاصة بالعائلات، بما فيها احتفالات العيد على شاطئ البحر في «ذا بييتش».

. مجموعة دبي للمجوهرات أطلقت حملة خاصة للعيد.