طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 16 يوليو المقبل

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 16 يوليو 2025، بعد أن كانت قد علّقت عملياتها إلى العاصمة السورية في عام 2012، ويأتي هذا القرار عقب تقييم شامل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وستبدأ طيران الإمارات بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً في المرحلة الأولى، أيام الإثنين والأربعاء والأحد، مع خطط لزيادة عدد الرحلات إلى أربع أسبوعياً بدءاً من 2 أغسطس ، بإضافة رحلة يوم السبت، وستوسع الناقلة خدماتها إلى العاصمة السورية إلى رحلة يومياً اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يمثل استئناف عمليات طيران الإمارات إلى دمشق خطوة استراتيجية تدعم مرحلة التعافي وإعادة البناء في سورية، من خلال توفير مزيد من خيارات السفر والربط الجوي الذي يُعد ركيزة أساسية لتحفيز الحركة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وفتح قنوات جديدة للتجارة والوصول إلى الأسواق العالمية".

وأضاف سموه: "هذا الربط المباشر لا يخدم فقط أهداف التنمية، بل يعد جسراً حيوياً يربط أبناء الجالية السورية في الأميركيتين وأوروبا ودول الخليج بوطنهم، ويتيح لهم المساهمة بخبراتهم وإمكاناتهم في دعم مسيرة النهوض الوطني، ونود أن نُثمن التعاون البنّاء من الجهات المختصة في سورية، ونتطلع من خلال عملياتنا المجدولة إلى تعزيز جسور التواصل بين دبي ودمشق، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة بأسرها".

وستُشغّل رحلاتها بطائرة البوينج 777-200LR والتي تتسع لـ302 مقعداً، حيث ستغادر الرحلة رقم "ئي كيه 913" من دبي الساعة 12:00 ظهراً، لتصل إلى مطار دمشق الدولي الساعة 14:10 بالتوقيت المحلي، أما رحلة العودة "ئي كيه 914" فستغادر دمشق الساعة 16:30 لتصل إلى دبي الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي.

وستوفر هذه الرحلات فرصاً جديدة للعملاء للسفر بسهولة عبر شبكة طيران الإمارات التي تضم ما يقرب من 150 وجهة حول العالم، كما ستدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم تطلعات سورية في إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والزراعة.

شراكة تبادل الرموز مع فلاي دبي

وسوف يستفيد عملاء طيران الإمارات المسافرون من وإلى دمشق من شراكة تبادل الرموز مع فلاي دبي، ما يوفر خيارات أوسع ومزيداً من الراحة في السفر من وإلى العاصمة السورية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وسورية 680 مليون دولار (2.5 مليار درهم) في عام 2024، بنمو قدره 23% عن العام السابق.

ومن المتوقع أن تساهم الرحلات الجديدة في تحفيز هذه العلاقات التجارية الحيوية، كما تحتضن دولة الإمارات أكثر من 350 ألف مواطن سوري، يشكّلون جزءاً مهماً من مجتمعها المزدهر، وقد أسهموا بدور فاعل في مسيرة التنمية من خلال مشاريعهم الريادية وخبراتهم المتخصصة، ما أضاف بعداً ثقافياً غنياً إلى نسيج المجتمع الإماراتي.

وتوفّر طائرة البوينج 777-200LR التي سيتم تشغيلها على خط دمشق 38 مقعداً في درجة الأعمال إلى جانب 264 مقعداً في الدرجة السياحية، وتأتي مقاعد درجة الأعمال بتوزيع 2-2-2.

وسيستمتع المسافرون من وإلى دمشق بتجربة سفر لا تُضاهى على متن طيران الإمارات، تشمل خيارات طعام مستوحاة من المطبخ الشامي، ومجموعة واسعة من المشروبات الفاخرة.

كما يمكنهم الاستمتاع بنظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice، والذي يضم أكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي المتنوّع، منها 650 قناة باللغة العربية تشمل أفلاماً ومسلسلات وموسيقى وبودكاست وكتباً صوتية وألعاباً والمزيد.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت تشغيل رحلاتها إلى دمشق في عام 1988، ونقلت قبل تعليق عملياتها في عام 2012 أكثر من 2.1 مليون مليون راكب من وإلى سورية.

وتُسيّر الناقلة حالياً رحلاتها إلى 13 مدينة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي 191 رحلة أسبوعياً.