مطار دمشق الدولي 2025 يستقبل أولى رحلات "فلاي دبي"

بعد انقطاعٍ استمر لسنوات، استقبل مطار دمشق الدولي اليوم 1 يونيو 2025 أولى رحلات شركة "فلاي دبي".

ووفقاً للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، كان في مقدمة مستقبلي الرحلة سفير الإمارات لدى سورية حسن أحمد الشحي، يرافقه وفد رسمي.

كما حضر مراسم الاستقبال معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عبد الباري الصاج، ومدير الهيئة أمجد نخّال، ومدير العلاقات العامة في الهيئة علاء صلال.

وفي إطار تعزيز الربط الإقليمي بدأت "فلاي دبي" تسيّر رحلاتها مباشرة من دبي إلى دمشق، وذلك بعد استيفاء جميع المعايير التشغيلية لمطار دمشق الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية.