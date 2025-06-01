غرفة تجارة دبي تعزّز وصول الشركات المحلية إلى العالمية

تواصل غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث التابعة لغرف دبي، جهودها الاستراتيجية لتعزيز التوسّع الخارجي للشركات الإماراتية من دبي نحو العالم، وذلك عبر مبادرتها الرائدة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها في 2023، لدعم دخول الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية، وتوسيع حضورها التجاري والاستثماري خارج الدولة.

ووصل عدد البلدان التي نظمت غرفة تجارة دبي بعثات تجارية إليها إلى نحو 20 دولة في مختلف أنحاء العالم، لاسيما آسيا وإفريقيا، وذلك منذ انطلاق المبادرة في بدايات 2023.

وأطلقت غرفة تجارة دبي، هذه المبادرة في إطار استراتيجيتها لتعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وتماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ومبادرة «دبي غلوبال» التي تسعى إلى مساعدة شركات دبي على استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية.

ونظمت غرفة تجارة دبي في عام 2023 سبع بعثات تجارية في إطار المبادرة التي واصلت زخمها في عام 2024، حيث نظمت غرفة تجارة دبي بعثات تجارية إلى ثماني دول، شملت إندونيسيا وفيتنام والسنغال والمغرب وتركيا وصربيا وتنزانيا وأوغندا. كما نجحت الغرفة في العام ذاته في دعم توسع 114 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة، بنمو بنسبة 48% مقارنة بـ77 شركة محلية، تم دعم توسعها في عام 2023.

وفي عام 2025، نظمت غرفة تجارة دبي، في إطار المبادرة أربع بعثات تجارية إلى أنغولا وموزمبيق والفلبين وتايلاند، دعمت خلالها عشرات الشركات في دبي للبحث عن فرص التوسع الخارجية، منها 19 شركة ضمن البعثة إلى موزمبيق، و20 شركة إلى أنغولا، و17 شركة إلى الفلبين، و20 شركة إلى تايلاند.

وأكدت غرفة تجارة دبي التزامها بدعم تطلعات أعضائها للتوسع نحو الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، من خلال توفير الدعم اللازم وتسهيل الوصول إلى الفرص التجارية والاستثمارية، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، إن «مبادرة (آفاق جديدة للتوسع الخارجي)، تهدف إلى تمكين الشركات في دبي من دخول أسواق دولية واعدة، وهو ما أثبتته التجربة خلال العامين الماضيين، حيث شكلت البعثات التجارية التي نظمتها المبادرة نقطة الانطلاق الأولى نحو الخارج بالنسبة للعديد من الشركات المحلية في إمارة دبي».

وأوضح أن هذه البعثات تُعد خطوة نوعية لتعزيز شبكة الشركات العاملة في دبي، ودعم توسّع المنتج المحلي في الخارج. وقال عدد من المسؤولين في الشركات المشاركة في البعثات التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي، إن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، باتت من أبرز الأدوات الفعالة لربط المصنعين في دولة الإمارات بالأسواق الدولية.

وأكدوا أهمية المبادرة في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاع السلع الاستهلاكية السريعة التداول، مشيرين إلى أن مشاركتهم في البعثات ضمن وفد رسمي يمثل دبي يعطي انطباعاً أقوى لدى الشركاء المحتملين، ويعزّز من فرص عقد شراكات استراتيجية مستدامة.