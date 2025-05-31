الشارقة تستضيف "مؤتمر الاستثمار العالمي" في أكتوبر المقبل

في خطوة نوعية تعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدمة على خارطة الاستثمار العالمية، أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، عن تنظيم الدورة الـ29 من "مؤتمر الاستثمار العالمي" في إمارة الشارقة لأول مرة، وذلك ضمن دورة موحدة وجدول أعمال مشترك مع "منتدى الشارقة للاستثمار" الذي سينطلق من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وجاء الإعلان عقب توقيع اتفاقية الاستضافة والتي ضمت الأطراف الثلاث، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي ، إلى جانب محمد عبدالرحمن الهاوي ، وكيل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، وإسماعيل إرشاهين، المدير والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا).

وحول الأبعاد والدلالات الاستراتيجية لهذا الحدث، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "إن اختيار الشارقة لاستضافة الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الاستثمار العالمي يعكس الثقة الدولية في مكانة الإمارة كوجهة رائدة للاستثمارات المسؤولة والمستدامة، ويؤكد على جاهزيتها لاستقبال حوارات عالمية تُعنى بتوجيه رأس المال نحو أهداف تنموية ملموسة".

وأضافت: "نؤمن في الشارقة أن مستقبل الاستثمار يتطلب توازناً بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ومن هنا نحرص على أن تكون المنصات الدولية التي نستضيفها فرصة لبناء شراكات تسهم في نقل المعرفة، وتبنّي الابتكار، وتحقيق تأثير فعلي يمتد أثره إلى المجتمعات والأسواق على حد سواء".

ويكتسب تنظيم الدورة التاسعة والعشرين من "مؤتمر الاستثمار العالمي" في الشارقة هذا العام بُعداً إضافياً، نظراً لتزامنه مع الذكرى الثلاثين لتأسيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا)، وهو ما يمنح الحدث طابعاً استثنائياً يرسّخ تجربة ثلاثة عقود من العمل في دعم تدفقات الاستثمار العالمي، وتعزيز دور وكالات الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في تشكيل المشهد الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "يعكس مؤتمر الاستثمار العالمي المنعقد في الشارقة التزام دولة الإمارات بدعم أجندة الاستثمار العالمية. ومع احتفال "وايبا" بمرور 30 عامًا على تأسيسها، تأتي هذه الشراكة لتعكس طموحنا المشترك في تعزيز الشراكات العابرة للحدود وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام."

وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة": "أن التقاء المؤسسات الاستثمارية العالمية على أرض الشارقة يعكس مكانة الإمارة كمركز إقليمي متقدم في جذب الاستثمارات النوعية والمستدامة، ويسهم في فتح مسارات أكثر تنوعاً أمام مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية، ويعزز قدرتها على الوصول إلى شبكات أوسع من الشراكات العابرة للحدود، في ظل بيئة ديناميكية محفّزة على الابتكار والتوسع وتأسيس الأعمال".

وأشار المشرخ إلى أن هذا التعاون يجسّد التزام "استثمر في الشارقة" بتوفير بيئة تنموية مرنة وقابلة للتوسع، تدعم المستثمرين بأدوات النمو، وتواكب تحولات الأسواق وتستجيب لفرص وتحديات المستقبل، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى البنى التحتية المتخصصة، والتشريعات المرنة، والتوجهات القائمة على التنوع والاستدامة.

في هذا السياق، صرح إسماعيل إرشاهين، المدير والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) "إن وكالات ترويج الاستثمار تُعد محركاً أساسياً للترابط الاقتصادي العالمي، فهي تساهم في ربط الدول، والأفكار، ورؤوس الأموال لخلق تأثير مستدام. ومع احتفال "وايبا" بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، نفخر بتنظيم مؤتمر الاستثمار العالمي في الشارقة."

وأضاف إرشاهين: "هذا المؤتمر ليس مجرد احتفال بإرث "وايبا"، بل هو منصة للتعاون الهادف بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم ربط المستثمرين بالفرص المتاحة. وتعكس استضافة الشارقة لمؤتمر الاستثمار العالمي 2025 ريادتها المتنامية في الحوار الاستثماري العالمي والتزامها بتشكيل الحقبة التالية من الاستثمار المسؤول والمرن."

من جهته قال الدكتور جيمس زان، رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر الاستثمار العالمي "أن المؤتمر يُعقد في التوقيت المناسب، وفي الموقع الأمثل، وبالشراكة مع الجهات الفاعلة. وأشاد بإمارة الشارقة كوجهة استثمارية فريدة واستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أن دولة الإمارات، بصفتها رائدة إقليمية في هذا المجال، تواصل ترسيخ مكانتها ضمن أفضل 15 وجهة استثمارية على مستوى العالم."