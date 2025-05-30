سماعة رأس جديدة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة «لوجيتك» إطلاق سماعة رأس جديدة مخصصة لعشاق الألعاب، نظير سعر يبلغ 169 يورو.

وأوضحت الشركة السويسرية أن سماعة الرأس «G522»، يمكن استخدامها سلكياً ولاسلكياً عبر منفذ «USB Type C»، كما يمكن توصيلها بالهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية عبر تقنية «بلوتوث»، مشيرة إلى أنه إضافة إلى ذلك يتوافر اتصال لاسلكي آخر، يوفر زمن وصول أقل أو معالجة بيانات أفضل، ويتم الترويج لسماعة «G522» من خلال معالجة الإشارات الرقمية بمعدل 48 كيلوهرتز و24 بت، ما يضمن جودة تشغيل عالية، كما تمتاز السماعة الجديدة براحة الارتداء، حيث إنها مزودة بوسادات أذن مصنوعة من «الميموري فوم»، في حين أن قوس الرأس يستقر على الرأس بشكل مسطح وثابت، كما أنه يشتمل على فتحات للتهوية.

وتشتمل السماعة الجديدة على إضاءة «RGB» قابلة للتخصيص، كما يمكن حفظ ما يصل إلى ثلاثة ملفات تعريف مخصصة على السماعة مباشرة.