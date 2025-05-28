«المالية» تُنظّم ورشة عمل حول إدارة الأزمات

نظّمت وزارة المالية ورشة عمل بعنوان «إدارة الأزمات والتنبؤ بها»، تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الممارسات العالمية في مجال إدارة الأزمات والتوقعات المستقبلية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية على الاستجابة الفاعلة والتخطيط الاستباقي لمواجهة التحديات، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء حكومة مرنة وقادرة على التكيّف مع المتغيّرات.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الجاهزية المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في بناء القدرات في مجال إدارة الأزمات والتنبؤ بها، يُعدّ من الركائز الأساسية لضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في مواجهة المتغيّرات الإقليمية والدولية.