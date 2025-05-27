«سكاي واردز طيران الإمارات» يعزز الشراكة مع «ماريوت بونفوي»

عزز برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، شراكته الاستراتيجية مع «ماريوت بونفوي» لمنح أعضائه فرصة تحويل أميالهم إلى نقاط، والنقاط إلى أميال، الأمر الذي يتيح لأعضاء البرنامج البالغ عددهم 35 مليون عضو حول العالم فرصة التمتع بمزيد من المكافآت مع إمكانية إجراء تحويلات سلسة للأميال والنقاط.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن هذه الميزة الجديدة تسهم في تعزيز التعاون الوثيق بين برنامجي الولاء، والذي يتيح حالياً للأعضاء فرصة كسب ضعف المكافآت على الرحلات الجوية والإقامات الفندقية، بما في ذلك الحصول على ميل «سكاي واردز» واحد مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الإقامات المؤهلة في الفنادق المشاركة في برنامج «ماريوت بونفوي»، إضافة إلى نقاط «ماريوت بونفوي»، وثلاث نقاط «ماريوت بونفوي» مقابل كل دولار يتم إنفاقه عند السفر مع «طيران الإمارات»، فضلا عن كسب أميال «سكاي واردز».

كما يمكن تحويل كل ثلاث نقاط من برنامج «ماريوت بونفوي» إلى ميل «سكاي واردز» واحد، إلى جانب الحصول على مكافأة قدرها 5000 ميل «سكاي واردز» مقابل كل 60 ألف نقطة من برنامج «ماريوت بونفوي» يتم تحويلها.

وابتداءً من أمس، يمكن للأعضاء، تحويل كل ثلاثة أميال من برنامج «سكاي واردز» إلى نقطتين من برنامج «ماريوت بونفوي»، بحد أدنى 3000 ميل.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «استفاد أعضاء (سكاي واردز طيران الإمارات) البالغ عددهم 35 مليوناً من هذه الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال حصولهم على ضعف المكافآت على الرحلات الجوية والإقامات الفندقية».

وأضاف: «فتحنا الآن عالماً من المكافآت الجديدة مع خيار تحويل الأميال إلى نقاط، ما يتيح للأعضاء استبدال النقاط بإقامات في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية ضمن 10 آلاف وجهة في 144 دولة ومنطقة».

وأوضح أنه «يمكن لأعضاء برنامج (ماريوت بونفوي) التمتع بتحويل النقاط إلى أميال للسفر بـ(تميز دائم) مع (طيران الإمارات) إلى أكثر من 140 وجهة عبر الشبكة الواسعة لرحلات الناقلة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «ماريوت الدولية»، فيليب أندريوبولوس: «سعداء بتعزيز شراكتنا القوية مع (سكاي واردز طيران الإمارات)، لتقديم المزيد من تجارب السفر الفريدة والمتنوعة لأعضاء برنامج (ماريوت بونفوي)، والكثير من المزايا الشخصية التي يمكنهم التمتع بها حول العالم، حيث تجسد المزايا الجديدة الرؤية المشتركة والتعاون الوثيق بين البرنامجين، لتوفير تجربة سفر أكثر شمولاً لجميع أعضائنا المخلصين».