«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ 543 مليون درهم لشراء منتجات مصنّعة محلياً

أعلنت «أدنوك»، أمس، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» ترسية عقود بقيمة 543 مليون درهم، على تسعة مُورّدين لشراء منتجات صناعية محلية الصنع لاستخدامها عبر سلسلة القيمة الخاصة بأعمالها.

وتأتي ترسية العقود في إطار برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها معدات حماية شخصية، ومواد كيماوية مستخدمة في عمليات الحفر والإنتاج، ووقود ديزل حيوي، ومثبطات تآكل.

وستسهم هذه العقود في تقليل اعتماد «أدنوك» على الواردات الخارجية، وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للإماراتيين.

ويوفّر برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، منصة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص التجارية التي تقدّمها «أدنوك»، ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم، ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر سعيد المزروعي: «نسعى إلى تحويل متطلبات أعمالنا من المنتجات الصناعية الأساسية إلى فرص ملموسة، تسهم في تمكين المصنّعين في الدولة، وتعزز نمو وتنافسية أعمالهم، وذلك عبر إرساء عقود طويلة الأمد لشراء منتجات مصنعة محلياً». وأضاف أن «هذه الخطوة تؤكد حرص (أدنوك) على توفير فرص تجارية جذابة للشركات المستعدة لتصنيع منتجاتها في الدولة».