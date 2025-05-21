رحلة يومية ثانية إلى عمّان بـ «A350»

بدأت شركة طيران الإمارات تشغيل خدمتها الثانية اليومية إلى عمّان، على متن أحدث طائراتها الجديدة من طراز «إيرباص A350»، التي وصلت رحلتها الأولى إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، مساء أول من أمس، بعدما كان من المقرر تشغيل الطائرة الجديدة بدءاً من الأول من الشهر المقبل، إلا أن الناقلة قدّمت موعد التشغيل لمدة أسبوعين.

وأوضحت «طيران الإمارات»، في بيان، أن الرحلة «ئي كيه 905» تقلع من مطار دبي الساعة 22:10، لتصل إلى مطار الملكة علياء في عمّان الساعة 00:15 صباح اليوم التالي، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 906» من عمّان الساعة 02:05 لتصل إلى دبي الساعة 06:05 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وعمّان).

وتتميز طائرة «A350» بتقسم الدرجات الثلاث، بمقصورات فسيحة تتسع لـ312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة رجال الأعمال 32 مقعداً قابلة للتحول إلى سرير بتوزيع (1-2-1)، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع (2-3-2)، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع (3-3-3).