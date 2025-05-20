دبي تتصدر الوجهات الخليجية الأكثر بحثاً للسفر خلال عطلة «الأضحى»

كشفت بيانات بحث حديثة صادرة عن «سكاي سكانر»، المنصة العالمية المتخصصة في مجال السفر، أن المسافرين من الإمارات يُبدون ميلاً واضحاً نحو الرحلات القصيرة إلى وجهات قريبة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.

ووفقاً لأحدث بيانات البحث، للفترة من يناير حتى أبريل 2025، فقد جاءت دبي في صدارة الوجهات الأكثر بحثاً للسفر خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من يونيو 2025 (فترة عيد الأضحى المبارك)، تلتها كل من جدة، وأبوظبي، والشارقة، ومسقط، كما سجل الأسبوع الذي بدأ في 21 أبريل الماضي ذروة في معدلات البحث عن هذه الوجهات، بزيادة أسبوعية بلغت 48%، ما يعكس استمرار التوجه نحو قضاء عطلات في وجهات قريبة.

وبحسب «سكاي سكانر»، فقد أظهرت بيانات شهر أبريل 2025 أن نحو 80% من عمليات البحث تركزت على رحلات لا تتجاوز مدتها أسبوعاً، في دلالة على أن الإجازات القصيرة لاتزال الخيار المفضل لدى المسافرين. ويعكس هذا التوجه سلوك السفر خلال عيد الأضحى في عام 2024، حيث كانت 96% من الحجوزات إلى وجهات خليجية ولمدة تقل عن سبعة أيام، ما يعزز من مكانة الوجهات القريبة كخيار مثالي للعطلات القصيرة.

وذكرت منصة السفر العالمية أن دبي تواصل تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية المفضلة، إذ حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، من حيث حجوزات الفنادق خلال أبريل 2025 بعد مدينتي مومباي الهندية ولندن البريطانية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة في مايو الجاري، بعد مدن مومباي وطوكيو ولندن، متقدمةً على أوساكا، ما يعكس جاذبية الإمارة خلال مواسم الذروة السياحية.

وقال خبير السفر لدى «سكاي سكانر»، أيوب المأمون: «تشير بياناتنا إلى أن المقيمين في دولة الإمارات يُفضّلون الرحلات القصيرة إلى وجهات خليجية خلال عطلة عيد الأضحى، خصوصاً في ظل استمرار العام الدراسي وعدم بدء الإجازات الصيفية بعد».