ذروتان للسفر في الشهرين المقبلين.. وأسعار التذاكر أعلى بـ 35%

أكد مسؤولون في وكالات سفر وسياحة عاملة في السوق المحلية أن الطلب على السفر الجوي يشهد ارتفاعاً كبيراً، تزامناً مع ذروتين متتاليتين خلال الشهرين المقبلين، الأولى مع حلول عطلة عيد الأضحى بداية يونيو، والثانية مع بدء الإجازة المدرسية نهاية الشهر ذاته، وحتى الأسبوع الأول من يوليو.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار التذاكر شهدت بالفعل زيادات كبيرة تصل في بعض الوجهات إلى نحو 35%، مقارنة بمستوياتها المعتادة خلال الأيام العادية، وذلك في حال تم الحجز حالياً، مشيرين إلى أن العديد من الرحلات يسجّل معدلات إشغال مرتفعة، مع إمكانية تشغيل رحلات إضافية من قِبل شركات الطيران لتلبية الطلب المتزايد.

مستويات عالية

وتفصيلاً، قال المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب، إن «الطلب على السفر بلغ مستويات عالية خلال الفترة الحالية، مدفوعاً بعوامل موسمية تتعلق بعطلة عيد الأضحى والإجازة الصيفية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر بنسبة تراوح بين 25 و35% على بعض الوجهات الإقليمية والدولية، تزامناً مع ذروتين».

وبيّـن أن الذروة الأولى تأتي مع حلول عطلة عيد الأضحى في بداية يونيو المقبل، فيما تكون الثانية مع بدء الإجازة المدرسية نهاية الشهر ذاته وحتى الأسبوع الأول من يوليو، مضيفاً أنه إلى جانب الطلب السياحي لقضاء عطلات في وجهات خارجية، فإن نسبة كبيرة من سكان الدولة يزورون أهاليهم خلال موسم الصيف مع بدء إجازة المدارس.

وذكر دياب أن «بعض الوجهات، مثل دمشق، تسجّل حالياً أعلى نسب ارتفاع في أسعار التذاكر، نظراً إلى الطلب الكبير ومحدودية عدد الرحلات الجوية»، لافتاً إلى أن الزيادات تتفاوت من وجهة إلى أخرى، بحسب الطلب وعدد الرحلات التي تشغّلها الناقلات الجوية.

رفع الأسعار

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن «الطلب الكبير على النقل الجوي خلال الذروتين يسهم في رفع متوسط الأسعار، ونتوقع أن تسجل الرحلات الجوية مستويات إشغال مرتفعة للغاية، خصوصاً في الفترات التي تسبق عطلة العيد مباشرة، وكذلك بداية الإجازة المدرسية»، مشيراً إلى أن «شركات الطيران قد تلجأ إلى تشغيل رحلات إضافية لمواكبة الطلب الكبير».

وأضاف منصور أن السوق تشهد «عودة قوية في حركة السفر العائلي خلال الصيف، لاسيما إلى الوجهات العربية»، لافتاً إلى أن الزيادات في أسعار تذاكر الطيران تراوح بين 30 و35%، مقارنة بمستوياتها في الأيام العادية، وتحديداً في الأيام التي تشهد أعلى مستويات الطلب.

وأوضح أن أسعار التذاكر للرحلات الجوية التي تتزامن مع فترتَي الذروة، سترتفع بشكل تدريجي كلما اقترب موعد السفر، وبناءً على عدد المقاعد التي تباع على الرحلة، متوقعاً أن يكون الطلب في مستويات عالية، وبالتالي سينعكس الأمر على تذاكر الطيران.

وبيّـن منصور أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال مواسم الأعياد والعطل المدرسية، يرتبط بعنصر أساسي هو نمو الطلب مقابل العرض المحدود، مشيراً إلى أنه عادة ما تبدأ موجة الحجوزات قبل أسابيع أو حتى أشهر من موعد السفر، ما يدفع شركات الطيران إلى اعتماد سياسات تسعير ديناميكية تعتمد على مدى امتلاء المقاعد، بحيث ترتفع الأسعار تدريجياً، مع تقلص عدد المقاعد المتاحة.

الحجوزات الأخيرة

بدوره، أفاد المدير العام لشركة العوضي للسفريات، أمين العوضي، بأن الوجهات العربية التي تتصدر قائمة الطلب، تتمثل في بيروت والقاهرة وعمان، مع تزايد أعداد المسافرين الراغبين في قضاء العطلات هناك.

وأكد العوضي أن «الطلب يتوزع بين السفر لأغراض سياحية وزيارات عائلية»، لافتاً إلى أن نسبة متزايدة من المتعاملين يلجؤون إلى الحجز في مواعيد مرنة للحصول على أسعار مناسبة.

وحذّر من الزيادات الكبيرة في الأسعار عند اللجوء إلى الحجز في اللحظات الأخيرة، مؤكداً أهمية التخطيط المبكر للسفر، باعتباره الخيار الأمثل للحصول على أفضل الأسعار وضمان توافر المقاعد.

وقال: «نوصي المسافرين بتحديد وجهاتهم وحجز التذاكر والإقامة مبكراً، في ظل توقعات بزيادة الزخم خلال الأسابيع المقبلة».

وأضاف العوضي أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع مع اقتراب مواسم الذروة، لافتاً إلى أهمية المرونة في تواريخ السفر، واختيار الرحلات ذات التوقيتات الأقل طلباً، لتفادي التكاليف العالية.

. بيروت والقاهرة وعمّان تتصدر قائمة الطلب على الوجهات العربية.