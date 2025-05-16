«العربية للطيران» تُطلق رحلات إلى كرابي التايلاندية

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، إطلاق رحلات جديدة ومباشرة إلى مدينة كرابي في تايلاند، بدءاً من 28 نوفمبر 2025، حيث ستسيّـر الرحلات يومياً من مطار الشارقة الدولي إلى مطار كرابي الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «تؤكد هذه الوجهة الجديدة التزامنا المستمر بتقديم خدمات سفر مريحة وذات قيمة مضافة وبأسعار معقولة، إلى جانب مواصلة استثماراتنا في توسيع نطاق حضورنا العالمي».

وتمثّل هذه الخدمة الجديدة ثالثة وجهات «العربية للطيران» في تايلاند، لتنضم إلى بانكوك وبوكيت، ما يعزز التزام الناقلة بتوسيع حضورها في منطقة جنوب شرق آسيا.

وتعتبر كرابي بوابة إلى واحدة من أكثر المناطق الساحلية والسياحية الجذابة في تايلاند.