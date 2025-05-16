7 فوائد لتوثيق حسابات التواصل الاجتماعي

مع الانتشار الواسع والمتسارع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتحوّلها من أدوات ترفيه إلى وسائل فاعلة في مجالات الأعمال والتسويق والعلاقات العامة، بات توثيق الحسابات على هذه المنصات خطوة ضرورية، لتعزيز الحماية والصدقية والاحترافية.

وتتركز امتيازات التوثيق لحسابات التواصل الاجتماعي في سبع فوائد مهمة لمستخدمي تلك الحسابات، تشمل ما يلي:

1 - تجنب مخاطر انتحال الهوية

توفر عملية التوثيق درعاً واقية ضد محاولات انتحال الشخصية أو إنشاء حسابات مزيفة بالاسم نفسه أو العلامة التجارية ذاتها، كما تقدم بعض المنصات ميزات أمنية إضافية للحسابات الموثقة.

2 - دعم الصدقية للحسابات

يسهم التوثيق في تعزيز الثقة والصدقية بين الجمهور وصاحب الحساب، لاسيما في حالة العلامات التجارية والمؤثرين، ما يزيد من فاعلية المحتوى المنشور وفرص التفاعل معه.

3 - زيادة الوصول إلى الجمهور

توفر المنصات الاجتماعية أولوية في الظهور للحسابات الموثقة، سواء في نتائج البحث أو ضمن الحسابات المقترحة، ما يدعم الوصول إلى جمهور أوسع.

4 - التمييز بين الحسابات

يساعد التوثيق على التفريق بوضوح بين الحسابات الرسمية والشخصية أو غير الرسمية، ما يعزز وضوح الهوية الرقمية.

5 - ميزات إضافية

تتيح بعض المنصات للحسابات الموثقة مزايا خاصة، كدعم فني أسرع، وأدوات تسويق متقدمة، وإمكانية إضافة روابط مباشرة في القصص أو المنشورات.

6 - دعم العلامات التجارية

يمنح التوثيق لحسابات التواصل الاجتماعي فرصاً أكبر للمستخدمين في مختلف القطاعات، كما يمنح امتيازات الحصول على دعم العلامات التجارية بمعدلات أكبر عبر الاعتماد على كون تلك الحسابات موثقة بشكل رسمي، مع منح شركات ريادة الأعمال المزيد من الفرص في استقطاب مستثمرين ومتعاملين.

7 - زيادة التنافسية

يوفر توثيق الحسابات للشركات بمختلف قطاعاتها مزايا ارتفاع التنافسية مقارنة بحسابات الشركات الأخرى التي لم تهتم بعمليات التوثيق، ما يدعم بدوره فرص تلك الشركات في الحصول على صفقات وشراكات اعتماداً على كونها حسابات رسمية موثوقة.

يشار إلى أن توثيق الحسابات لم يعد خياراً ثانوياً، بل خطوة استراتيجية لحماية الهوية الرقمية، وبناء الثقة، وتوسيع نطاق التأثير في مختلف المنصات.

متطلبات التوثيق.. اختلافات حسب المنصة

تختلف متطلبات وخطوات التوثيق لحسابات التواصل الاجتماعي وفقاً لنوعية المنصة، لكن بعضها يشترك بخطوات عامة، فعلى سبيل المثال يتطلب حساب منصة «فيس بوك»، الدخول إلى إعدادات الصفحة والبحث عن خانة التوثيق والتحقق، ثم الضغط على التحقق، واختيار نوع الحساب (شخصي - علامة تجارية - شخصية عامة)، ثم إرفاق المستندات الرسمية المطلوبة (بطاقة هوية، شهادة تسجيل شركة وغير ذلك)، وانتظار المراجعة لطلب التوثيق، وفي الأغلب تتطلب عمليات التوثيق على المنصة وجود متابعين ونشاط على الحساب، أو أن يكون لشخصية شهيرة أو شركة تجارية.

ويتطلب توثيق حساب منصة «تيك توك»، الدخول إلى صفحة الإعدادات، ثم الخصوصية واختيار التحقق، وبعدها اختيار توثيق الحساب، وإرسال صورة من بطاقة الهوية أو مستند قانوني.

قد يُطلب أيضاً إثبات الشهرة (روابط لحسابات موثقة أخرى مثل إنستغرام أو يوتيوب).

. التوثيق يمنح الحسابات امتيازات خاصة بالحصول على دعم العلامات التجارية.