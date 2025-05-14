دبي تستعرض مقوماتها وجهة رائدة لليخوت الفاخرة

استعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال مشاركتها في قمة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة 2025، التي استضافتها هونغ كونغ، مقومات دبي كوجهة رائدة لليخوت الفاخرة، والتي حظيت باهتمام من المسؤولين والعاملين بالقطاع البحري.

وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأنها شاركت في الفعالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

وحظيت دبي باهتمام دولي واسع خلال فعاليات القمة، حيث تركزت النقاشات حول الخطط المتواصلة لتطوير المراسي والبنية التحتية البحرية، وعروض التأشيرات السياحية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار القادمين عبر اليخوت، بالإضافة إلى بحث الأطر التنظيمية المبسطة في الإمارة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء العالميين المحتملين.

وسلطت الفعالية الضوء على أوجه التعاون المشترك الذي تجسده دبي، وكذلك جهود الشركاء لتعزيز مكانة الإمارة من خلال المشاركة الهادفة.

وفي سياق تبادل الخبرات في القطاع، شارك المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، في جلسة حوارية استعرضت المقومات الأساسية لبناء وجهة مخصصة لليخوت مع التركيز على الأطر التنظيمية، وتطوير البنية التحتية، واستراتيجيات التسويق.