غرف دبي تستعرض فرص استثمار في الإمارة أمام 20 شركة كازاخستانية

استعرضت غرف دبي في مقرها، أخيراً، مقومات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في دبي، وآفاق الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، أمام وفد من شركات كازاخستانية، برئاسة رئيس المجلس الإقليمي لغرفة رجال الأعمال في مدينة ألماتي، نور سلطان شوكانوف.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الوفد ضم رؤساء تنفيذيين ومديرين لـ20 شركة كازاخستانية عاملة في مجموعة من القطاعات، تشمل قطاع التطوير العقاري والإنشاءات والقطاع الزراعي، إضافة إلى تقنية المعلومات وقطاع التعليم.

حضر الاجتماع مجموعة من الشركات الإماراتية من قطاعات متنوعة، لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتم عقد لقاءات أعمال ثنائية بين أعضاء الوفد الزائر ونظرائهم من الشركات والمستثمرين في الإمارات.

ويأتي الاجتماع في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وكازاخستان، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، خلال العام الماضي، 20 مليار درهم، بنمو 43% على أساس سنوي.

وفي مؤشر إلى تزايد جاذبية دبي للمستثمرين والشركات من كازاخستان، انضمت 247 شركة كازاخستانية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال عام 2024، ليصل إجمالي الشركات الكازاخستانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة، بنهاية العام الماضي، إلى 691 شركة، بنمو 34.4%، مقارنة بعدد الشركات النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية 2023.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، خلال الاجتماع مع الوفد الكازاخستاني: «تزخر دبي بفرص واعدة ومتنوعة في كل القطاعات الحيوية، وتشكل منصة مثالية للنمو والازدهار للشركات الكازاخستانية والعالمية، حيث توفر بيئة استثمارية تنافسية ومقومات متكاملة، تعزز نجاح توسع الشركات على المستوى الإقليمي والدولي».

وأضاف: «نحرص على تعزيز الشراكات والروابط بين مجتمعات الأعمال في دبي وكازاخستان، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ونلتزم بدعم الشركات والمستثمرين الكازاخستانيين للاستفادة من بيئة الأعمال الديناميكية في دبي، وإبرام شراكات جديدة واعدة تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية».