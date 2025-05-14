«دبي الرقمية» تمدد عضويتها في مجلس أبحاث «جارتنر» العالمي

اتفقت هيئة دبي الرقمية وشركة «جارتنر» العالمية على تمديد عضوية «دبي الرقمية»، في مجلس أبحاث كبار مسؤولي البيانات والتحليلات التابع لـ«جارتنر».

ويمثّل الهيئة في المجلس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ«دبي الرقمية»، يونس آل ناصر.

وجاء توقيع اتفاقية التمديد خلال اجتماع عقد في العاصمة البريطانية لندن، بحضور آل ناصر، ونائب الرئيس الإداري في «جارتنر»، نيل لوك.

وتُعد هذه الخطوة تأكيداً للدور المتنامي الذي تؤديه «دبي الرقمية» في صياغة مستقبل التحول الرقمي، وتعزيز مكانة الإمارة بيت خبرة عالمياً في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد آل ناصر أن تجديد العضوية يُعدّ امتداداً لمسيرة دبي في الاستفادة من التجارب العالمية، والإسهام في بناء منظومة رقمية عالمية أكثر تطوراً، مشيراً إلى أن دبي أصبحت مثالاً حياً على التفاعل العالمي القائم على الأخذ والعطاء، وباتت اليوم مصدراً للمعرفة والخبرة الرقمية في خدمة الإنسان.