5.96 مليارات درهم إيرادات «كهرباء دبي» بالربع الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بقيمة 5.96 مليارات درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.43 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 838 مليون درهم، وصافي الأرباح 496 مليون درهم. كما حققت الشركة، تدفقات نقدية تشغيلية قياسية بلغت 3.85 مليارات درهم، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله إلى 8.17 مليارات درهم، بزيادة قدرها 2.07 مليار درهم مقارنةً بالرصيد المسجل في نهاية عام 2024.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ومواصلة دورنا المحوري في دعم التطور الكبير الذي تشهده دبي».

وأضاف الطاير: «مع النمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، ازدادت إيرادات الهيئة بنسبة 2.83% لتصل إلى 5.96 مليارات درهم خلال الربع الأول، كما ارتفع صافي التدفقات النقدية من العمليات إلى 3.85 مليارات درهم، بزيادة قدرها 17.86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعكس بياناتنا المالية أرباحاً تشغيلية جيدة بقيمة 838 مليون درهم خلال الربع الأول، وأرباحاً قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بلغت 2.43 مليار درهم. وقد استثمرنا 2.26 مليار درهم في البنية التحتية خلال الربع الأول في مشروعات تتعلق باستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة».

وتابع: «بحلول عام 2030، نتوقع أن تصل القدرة الاجمالية المركبة إلى 22 غيغاوات، منها 7.5 غيغاوات سيتم الحصول عليها من مصادر الطاقة النظيفة، ما يمثل 34% من مزيج الطاقة، والذي يتجاوز المستهدف الأصلي البالغ 25%، وبشكل عام، نحن واثقون من مواصلة تحقيق نتائج قياسية تُترجم إلى قيمة طويلة الأمد للمساهمين».

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 10 إبريل 2025، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 3 إبريل 2025. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول من عام 2025 في شهر أكتوبر 2025 بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة. ويخضع إرسال الدعوات لعقد الجمعية العمومية السنوية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي جمعيتها العمومية السنوية في 21 مارس 2025، وتم خلالها انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.