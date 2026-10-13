محمد بن راشد: مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور

عبر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، عن سعادته بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة، وروح متجددة تقود التغيير القادم".

وأضاف سموه: "مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور.. لن نتوقف".

وتابع سموه: "في ملتقى محمد بن راشد للقادة اليوم سعدت بمنح وشاح محمد بن راشد لأحد القيادات التنفيذية الوطنية المخلصة أخي محمد القرقاوي، الذي رافقني بكل مثابرة وإخلاص واجتهاد عبر ثلاثة عقود من مسيرتي في خدمة الوطن".

وقال: "قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة .. ومحمد القرقاوي أحدهم.. رأيته صادق الموقف والكلمة، مخلص لوطنه وقيادته، ومتفاني في خدمة أبناء بلده. تكريمه مستحق، وننتظر منه المزيد".

وأكد سموه: "ضمن الملتقى اليوم أكدنا على أهمية أن تأخذ قياداتنا الشابة مكانها في التمكين، حيث كرمنا اليوم الأخ مروان بن غليطة بوسام محمد بن راشد للقيادة والذي يمنح لأفضل مدير عام في تمكين قيادات الصف الثاني والثالث، أفضل مدير عام لا يختصر المؤسسة في شخصه بل يبني فريقاً يكمل من بعده، مبروك لمروان".