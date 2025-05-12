«الصناعة»: إطلاق حملة لدعم المنتجات الوطنية تحت مظلة «اصنع في الإمارات»

شهد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إطلاق شراكة استراتيجية لدعم المنتجات الوطنية تحت مظلة «اصنع في الإمارات»، وستتضمن الترويج للمنتجات على مستوى الدولة بقيادة الوزارة، ومشاركة تسع جهات تشمل كبرى مؤسسات قطاع التجزئة والمنصات الإلكترونية، وتهدف الحملة إلى تعزيز مكانة المنتجات المصنعة محلياً في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية التابعة لـ«أدنوك للتوزيع»، و«نون»، و«تريدلنغ»، و«غرانديوس»، و«طلبات»، و«كارفور»، و«اللولو للتجزئة»، و«الاتحاد التعاونية»، و«سبينيس».

وتشمل هذه المبادرة حملة ترويجية سنوية بالتعاون مع أبرز منافذ البيع ومنصات التجارة الرقمية في الدولة، حيث قدّم الشركاء حزمة من الحوافز الداعمة للمصنّعين المشاركين، من بينها تخصيص مساحات لعرض المنتجات على التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتوفير رفوف مخصصة في منافذ البيع، إلى جانب تقديم برامج تدريب وتأهيل للمصنّعين، وإعفاءات من الرسوم خلال فترة الحملة، إضافة إلى إعلانات مجانية عبر المنصات الرقمية. كما يحصل المصنّعون الجدد على امتيازات إضافية تشمل إنشاء متاجر إلكترونية مجانية، والإعفاء من رسوم التخزين والخدمات اللوجستية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى الدعم في تسجيل المنتجات لدى الجهات المختصة، والمساعدة في الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات المشاركة، وقام بالتوقيع عن الوزارة وكيل الوزارة، عمر السويدي، إلى جانب كبار التنفيذيين من الجهات المشاركة.

وأكد عمر السويدي أن إطلاق الحملة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات الصناعية والمورّدين في الدولة، لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية تحت مظلة «اصنع في الإمارات».

وأضاف: «يعكس التعاون بين الوزارة والشركات الحرص على ترويج المنتجات الوطنية، حيث ستسهم الحملة في تعزيز وعي المستهلكين بجودة المنتجات الإماراتية، لتصبح الخيار الاستهلاكي الأول، كما تتماشى مع مبادرات الوزارة تزامناً مع (عام المجتمع 2025)».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، المهندس بدر سعيد اللمكي: «تفخر (أدنوك للتوزيع) بالمشاركة الفاعلة في الحملة الترويجية بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تجسد هذه الخطوة شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم المنتج الوطني، وتعزيز مكانته في الأسواق المحلية، وتأتي مشاركتنا تأكيداً لالتزامنا الراسخ بدعم المصنعين المحليين، من خلال تقديم مجموعة من الحوافز والمزايا تشمل تخصيص مساحات مميزة لعرض المنتجات الإماراتية في (واحة أدنوك للتوزيع)».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي: «إن تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حملة (اصنع في الإمارات) لدعم المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، يدعم جهود التنسيق والتكامل لتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتمكين الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة صناعية وتجارية متكاملة، قادرة على المنافسة عالمياً، وكل درهم يُنفق على المنتج الوطني هو استثمار في اقتصادنا ومجتمعنا».