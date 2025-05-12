«كهرباء دبي» تتفقد محطة «ند حصة»

تفقّد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، محطة التحويل الرقمية المبتكرة «ند حصة»، التي صُممت لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، مع وضع معايير جديدة في التحسين الرقمي والاستدامة، حيث تعتمد المحطة على تقنيات متطورة في مجالات التحكم والاتصالات الرقمية والأمن السيبراني، ما يسهم في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء، وتأتي هذه المحطة في إطار خريطة الطريق للهيئة التي تهدف إلى أن تصبح أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأساسية.