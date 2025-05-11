تداولات «دبي المالي» تنمو 67% في الربع الأول

أظهرت مؤشرات أداء أسواق المال الإماراتية نمواً لافتاً في مستويات السيولة والتداول والاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بالتوازي مع الحضور المتزايد لأصحاب الثروات الخاصة ومديري الأصول العالميين في الدولة، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي من شأنها تعزيز السيولة. ويجسد هذا الأداء المتفوق البيئة الاقتصادية المتنوعة والمتماسكة التي توفرها دولة الإمارات، والتي تستند إلى قطاعات نشطة كالعقارات والسياحة والتجزئة، ما يمنح الأسواق المالية أرضية قوية للنمو المستدام، بحسب تأكيدات الخبراء.

واستمر الزخم الإيجابي في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث نمت نسبة تداولات الأجانب من 50% إلى 53%، بينما ارتفعت نسبة تداولات المؤسسات من 65% إلى 72%، كما سجّل السوق نمواً بنسبة 67% في حجم التداول.

وشهد السوق خلال مايو الجاري إدراج أول صندوق استثمار عقاري (REIT) لعام 2025، في خطوة من شأنها أن تحفّز المزيد من المصدرين للنظر بجدية إلى خيار الإدراج في السوق.

وكان سوق دبي المالي قد حقق أداءً لافتاً خلال عام 2024، إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 27.1% ليتصدر أسواق المنطقة من حيث الأداء السنوي، كما استقطب أكثر من 138 ألف مستثمر جديد، 86% منهم من خارج الدولة، الأمر الذي يعكس الثقة الدولية المتنامية بالإمكانات التي يقدمها.

وواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءه القوي في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب «بيعاً وشراء» بنسبة 62.2% إلى نحو 69.79 مليار درهم، مقارنة بنحو 43.03 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024، كما قفز صافي الاستثمار الأجنبي 151%، من 3.4 مليارات درهم، إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق الإماراتية.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي بنسبة 3.2% لتتجاوز 2.93 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من 2025، في وقت رحّب فيه السوق بأول اكتتاب عام أولي في الدولة لهذا العام، عبر إدراج شركة «ألفا داتا» المتخصصة في حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة.

ويأتي الأداء المتميز لسوق أبوظبي للأوراق المالية، امتداداً للإنجازات التي حققها خلال عام 2024، حيث حافظ على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط، ورسخ مكانته ضمن قائمة أكبر 20 بورصة عالمية من حيث القيمة السوقية.

وقال المدير التنفيذي الأول لإدارة أسواق رأس المال للأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني، براساد شاري، إن «تدفق أصحاب الثروات الخاصة ومديري الأصول العالميين للعيش والعمل في دولة الإمارات، ينعكس بشكل مباشر على أداء أسواق المال»، مشيداً بالمرونة التي تظهرها هذه الأسواق رغم تقلبات الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن المستثمرين المحليين والإقليميين يمتلكون أفقاً استثمارياً طويل المدى، ما ساعد في تعزيز قدرة الأسواق الإماراتية على استيعاب الطروحات الجديدة في الظروف المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية. وتوقّع أن تكون الطروحات المرتقبة في السوق الإماراتية خلال 2025 مساوية أو أكبر من حيث حجم رؤوس الأموال، مقارنة بالعام الماضي.

. سوق دبي المالي استقطب أكثر من 138 ألف مستثمر جديد، 86% منهم من خارج الدولة.