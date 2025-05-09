19.3 مليار درهم مبيعات «إعمار» في الربع الأول

حقّقت شركة «إعمار العقارية» أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، محافظة على الزخم التصاعدي الذي شهدته العام الماضي، لتواصل بذلك إرساء معايير جديدة في القطاع ودفع عجلة النمو المستدام في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت المبيعات العقارية للشركة نحو 19.3 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة بمبيعات الربع الأول من عام 2024، التي بلغت نحو 13.5 مليار درهم.

وارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز إلى نحو 127 مليار درهم، حتى 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 62% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يبشر بنمو قوي في الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وسجلت «إعمار» إيرادات بلغت 10.1 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 50% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبلغت أرباح الشركة، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، 5.4 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 24% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بهامش يتجاوز 53%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 27% ليصل إلى 5.4 مليارات درهم، مقارنةً بالربع الأول 2024.

وقال مؤسّس «إعمار»، محمد العبار: «تُعدّ النتائج ربع السنوية فرصة لإعادة ابتكار ما نستطيع تحقيقه، ليس فقط في أساليب البناء والتطوير، لكن أيضاً في كيفية التفكير، والقيادة، والتواصل مع الآخرين»، وأضاف: «هذه النتائج ليست مجرد أرقام، بل انعكاس لطموح فريق عمل يرفض الاكتفاء بما تم تحقيقه، ومجتمع يُلهمنا السعي المستمر لتحقيق ما هو أفضل».