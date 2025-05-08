محمد بن راشد: طيران الإمارات جسر تنموي ينقلنا عبر السماء نحو المستقبل
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة طيران الإمارات بالنتائج القياسية التي حققتها للسنة المالية 2024 -2025.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "نبارك لـ121 ألف عضو في فريق مجموعة طيران الإمارات وعلى رأسهم الشيخ أحمد بن سعيد والسير تيم كلارك".
وتابع سموه قائلا: "مجموعة طيران الإمارات تحلق في السماء كعادتها لتكون أعلى مجموعة طيران ربحية في العالم بأرباح سنوية تتجاوز 22 مليار درهم .. وإيرادات 145 مليار درهم ..".
وأضاف سموه : "طيران الإمارات ليست شركة نقل.. بل هي أداة تحول اقتصادي لدولة الإمارات.. وشريان إستراتيجي يربط قارات العالم .. وجسر تنموي ينقلنا عبر السماء نحو المستقبل" .
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