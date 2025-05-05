منتدى «دبي للأعمال- ألمانيا» ينطلق في هامبورغ 20 الجاري

كشفت غرف دبي عن تفاصيل أجندة «منتدى دبي للأعمال - ألمانيا» الذي تنظمه بمدينة هامبورغ في 20 مايو الجاري، حيث يمثل الحدث منصةً مهمة لتطوير فرص الأعمال المشتركة، وتوسيع الروابط الاستثمارية والتجارية بين دبي وألمانيا.

وينعقد المنتدى تحت شعار «الابتكار، والاستثمار، والتكامل: نحو آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دبي وألمانيا»، بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ، الشريك الرئيسي للمنتدى، والمكتب التمثيلي لهامبورغ في دبي والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة كشركاء داعمين. ويستهدف المنتدى، استقطاب الشركات الألمانية إلى دبي، ودعم المستثمرين الألمان للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي، واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق العالمية.

ويترأس رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وفد المنتدى الذي يضم 44 مشاركاً يمثل مختلف الجهات الحكومية والخاصة من دبي، حيث يركز المنتدى على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دبي وألمانيا وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخر بها الإمارة كمركز عالمي رائد للأعمال، مع الترويج لفرص الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويتضمن المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية لاستشراف القطاعات الواعدة للاستثمار في اقتصاد دبي الديناميكي وما يتمتع به من بيئة داعمة للنمو، واستعراض الفرص التي تتيحها الإمارة للشركات متعددة الجنسيات وصناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب المستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بناء جسور للتواصل والتعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي وألمانيا.

وستتناول جلسات المنتدى عدة محاور هامة تشمل أهم القطاعات الواعدة للتجارة والاستثمار بين الإمارات وألمانيا، إلى جانب مستقبل الاستثمارات والفرص المشتركة مع ألمانيا في ظل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

كما ستتناول جلسات المنتدى دور دبي في تحفيز حركة الابتكار لدى شركات رأس المال المخاطر والشركات سريعة النمو في أوروبا، بالإضافة إلى مكانة الإمارة كمركز حيوي لنمو الشركات الصناعية الألمانية، إلى جانب استشراف مستقبل الاستثمار المشترك في قطاعات التقنيات الحديثة وآفاق التجارة وتوسع الأعمال على المستوى العالمي.

ويشكل «منتدى دبي للأعمال – ألمانيا»، الدورة الدولية الثالثة لمنتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي لتحفيز عقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية العلاقات والروابط التجارية العابرة للحدود، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمارات بين دبي والأسواق الواعدة حول العالم، حيث شكل منتدى دبي للأعمال – الصين الذي نظمته غرف دبي العام الماضي في مدينة بكين الدورة الدولية الأولى، في حين عقدت النسخة الدولية الثانية في منتدى دبي للأعمال - المملكة المتحدة في مدينة لندن خلال العام الماضي.