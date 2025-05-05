وكالات سفر: أسعار تذاكر الطيران في مايو.. الأدنى منذ بداية العام الجاري

قال مديرون وعاملون في وكالات للسفر إن أسعار تذاكر الطيران تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2025 للرحلات الجوية المباشرة، انطلاقاً من دولة الإمارات إلى وجهات عربية، مثل القاهرة والإسكندرية، وعمان وبيروت، وذلك خلال مايو الجاري.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار الرحلات أقل بنسبة 20% في مايو الجاري، مقارنة بالمتوسط في الأشهر الأربعة الأولى، في ظل السعة المقعدية الجديدة التي دخلت السوق، والرحلات الإضافية للناقلات الجوية، فضلاً عن تراجع في مستوى الطلب على السفر مقارنة بأشهر يناير وفبراير ومارس، متوقعين أن ترتفع الأسعار مجدداً في بداية يونيو، مع اقتراب عطلة عيد الأضحى والفترة التي تليها، ومع بدء إجازات المدارس وموسم الصيف السياحي.

أسعار التذاكر

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إن «أسعار تذاكر الطيران خلال مايو الجاري تشهد بعض التراجع مقارنة بالأشهر الأولى من العام الجاري، عبر طرح شركات طيران عروضاً ترويجية، ودخول المزيد من السعة المقعدية إلى السوق»، مشيراً إلى أن «الطلب على السفر هو أيضاً مؤشر مهم إلى متوسط أسعار التذاكر».

وأضاف أهلي، أنه «على أساس المقارنة السنوية، نجد أن متوسط الأسعار منذ بداية العام الجاري، في المستويات ذاتها مقارنة بالعام الماضي»، لافتاً إلى أن وتيرة الطلب على السفر لاتزال قوية إلى مختلف الوجهات، وتسجل الرحلات معدلات إشغال مرتفعة، مؤكداً أن «الحجز المبكر، والاستفادة من العروض المتاحة، يمكن أن يوفرا للمسافرين فرصاً ممتازة للسفر بأسعار معقولة».

طلب قوي

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن «الطلب على السفر لايزال قوياً، إلا أنه شهد نوعاً من التراجع مقارنة بمستويات الأشهر الأخيرة، ما انعكس على تراجع متوسط الأسعار للرحلات الجوية خلال مايو الجاري، بالنسبة للوجهات العربية الأكثر طلباً، مثل القاهرة وعمان وبيروت والإسكندرية وغيرها».

وأضاف منصور: «انخفضت أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات إلى عدد من الوجهات العربية خلال مايو الجاري، ما أتاح للمسافرين فرصاً مميزة للسفر بأسعار أقل من معدلات الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أن هناك شريحة من المسافرين تستغل هذه الفرصة للقيام بزيارات قصيرة، أو الاستفادة منها للسفر في عطلات نهاية الأسبوع.

وتابع: «في المتوسط الأسعار أقل بنسبة تراوح بين 15 و20% مقارنة بالأشهر الماضية، لكن مقارنة بمستويات العام الماضي لم نشهد تغيراً كبيراً، نظراً لاستمرار وتيرة الطلب القوي على السفر»، مشيراً إلى أن الأسعار سترتفع بمعدلات أكبر بداية يونيو المقبل.

الرحلات الجوية

بدوره، قال المدير العام لوكالة «الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن «أسعار الرحلات الجوية بالنسبة للوجهات العربية، مثل القاهرة وعمان وبيروت، أقل بنسبة 20% مقارنة بمتوسط الأسعار في الربع الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أن مايو هو الأقل كلفة للسفر منذ بداية العام الجاري.

وذكر دياب، أن شركات الطيران تسعى خلال هذه الفترة إلى طرح عروض ترويجية، لتشجيع الطلب على السفر، ورفع معدل إشغال الرحلات إلى أعلى نسبة ممكنة، لافتاً إلى أن «الرحلات تشهد إقبالاً قوياً، بدليل أن الأسعار، على أساس سنوي، لا تشهد تغييرات كبيرة، وهي لاتزال في مستويات مرتفعة».

ونصح المسافرين بالتحقق من العروض المتاحة على مواقع شركات الطيران المختلفة، ومقارنة الأسعار قبل الحجز، لضمان الحصول على أفضل الصفقات، والمزايا الممكنة، لافتاً إلى أن «العروض الترويجية محكمة بشروط ينبغي قراءتها».

وتابع أن «الانخفاض في الأسعار أمر طبيعي في هذه الفترة، وهي فترة انتقالية بين موسمين، الأول كان مزدحماً خلال الفترة بين يناير ومارس، والثاني سيبدأ مع عطلة عيد الأضحى والإجازات المدرسية».

وأشار دياب إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع مجدداً في بداية يونيو المقبل، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى، والفترة التي تليها في ظل إجازات المدارس، وبدء موسم السفر الصيفي لدى معظم سكان الدولة، مضيفاً أن «أسعار الرحلات لهذه الفترة ولموسم الصيف ترتفع تدريجياً، ولذلك ينبغي التخطيط مسبقاً للسفر هذا الصيف».

وقال: «تشهد الوجهات الإقليمية ازدحاماً لافتاً في الحجوزات خلال موسم الصيف، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع تدريجي ومستمر في أسعار التذاكر»، مشيراً إلى أنه كلما تم التخطيط بشكل مسبق للسفر زادت فرص الحصول على التذاكر بأسعار أفضل.