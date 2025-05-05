إطلاق دليل الشركات العائلية في دبي لحماية ثرواتها ونموها خلال الفترة المقبلة

أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليل الشركات العائلية في دبي، بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها، تزامناً مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.

وتم إطلاق الدليل خلال الندوة الأولى من سلسلة المعرفة، التي أطلقها مركز دبي للشركات العائلية، حيث عُقدت الندوة في مقر غرف دبي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحملت عنوان «بناء إرث مستدام لمستقبل الشركات العائلية».

وشهدت الندوة جلسات حوارية تناولت سبل ترسيخ إرث الشركات العائلية، ودعم قدرتها على الابتكار، إضافة إلى استعراض أبرز بنود قانون الشركات العائلية في الدولة، إلى جانب آليات ومتطلبات تسجيل الشركات العائلية في دبي.

ويقدّم الدليل نظرة عامة حول مختلف الخيارات لهياكل الشركات العائلية، إلى جانب محاور عدة مهمة تشمل حوكمة الشركات العائلية ومكاتب العائلة، إلى جانب تخطيط الثروات، والتعاقب القيادي، وملكية العقارات، والاعتبارات الضريبية، إضافة إلى إدارة النزاعات وتسويتها، والمبادرات الحكومية الداعمة للشركات العائلية. كما تناول الدليل الأعمال الخيرية ودورها في المجتمع وأهميتها للشركات العائلية، والتحول الرقمي، وإجراءات تسجيل الشركات العائلية في دبي.

وفي هذا السياق، قالت المدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ساهية أحمد: «الشركات العائلية هي ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي لدبي، وتلعب دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033».

وأضافت: «تسهم هذه الشركات في توفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في الأسواق المحلية، ودعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل، كما تعزز استمراريتُها لأجيال متعاقبة، الاستقرار الاقتصادي، وكذلك المحافظة على تنافسية دبي العالمية».

ولفتت إلى أن إطلاق هذا الدليل الجديد يعكس الالتزام بدعم الشركات العائلية من خلال مبادرات هادفة، وتحديثات تنظيمية، وشراكات استراتيجية، متوجهة بالشكر لغرف دبي وشركاء الدائرة على تعاونهم الدائم ودعمهم وإسهامهم في تعزيز وتمكين دور الشركات العائلية في بناء مستقبل دبي الاقتصادي.

من جهته، قال نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تسهم الشركات العائلية بدور محوري في نمو الاقتصاد المحلي، وتشكل ركيزة أساسية لتطور كل القطاعات. ويأتي إطلاق دليل الشركات العائلية في إمارة دبي ضمن الندوة الأولى لسلسلة المعرفة، في إطار التزام مركز دبي للشركات العائلية بتعزيز تبنّي الحوكمة الفعالة، والاعتماد على الأطر الإدارية والقانونية الأنسب من قبل هذه الشركات، ما يدعم الارتقاء بأعمالها واستدامة نموها على المدى الطويل لأجيال عدة قادمة».

ويعدّ مركز دبي للشركات العائلية الذي تم إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023 الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز إسهامه الاقتصادي، بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.