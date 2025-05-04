تمكين أفراد المجتمع من أداء دورهم البيئي

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي، منذ أعوام بتنظيم فعاليات وحملات بيئية لزراعة أشجار القرم وتنظيف شاطئ محمية جبل علي البحرية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، بمشاركة موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفين من بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي. وتسهم هذه الحملات في تحسين نوعية المياه وموائل الحياة البحرية في المحمية، وزيادة أشجار القرم التي تعدّ خزانات طبيعية للكربون.

ولفت متطوعون مشاركون في الحملات البيئية إلى دور الهيئة البيئي الإيجابي، وتشجيعهم على أداء مسؤولياتهم البيئية والتطوعية، وتوفير الفرصة أمامهم للإسهام في إحداث أثر إيجابي مستدام.