"التوقف في أبوظبي" يستقطب 44 ألف زائر إلى الإمارة في 4 أشهر

احتفلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والاتحاد للطيران بالنجاح الملحوظ لبرنامج رحلات التوقف في أبوظبي خلال معرض سوق السفر العربي 2025، حيث يستمر عدد الزوار في التزايد بوتيرة مذهلة.

وسجّل برنامج التوقف 25,000 حجز خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 47% في المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع عدد الزوار إلى 44,000 بين يناير وأبريل 2025، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 76% مقارنة بـ 25,000 زائر سُجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويمتد نجاح برنامج التوقف إلى ما هو أبعد من مجرد زيارة أولى لأبوظبي، حيث يعود العديد من الضيوف الذين زاروا الأمارة خلال رحلة توقف قصيرة لقضاء عطلات أطول فيها. ويرتكز هذا النمو على الأداء القوي طوال عام 2024، حيث استقبلت أبوظبي 85,000 زائر دولي مقارنة بـ 12,000 في عام 2023. وتتوقع الاتحاد للطيران استضافة أكثر من 130,000 ضيف رحلة توقف في عام 2025، مع الاستمرار في جذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي بوتيرة متسارعة.

ويجذب البرنامج الزوار من مختلف أنحاء شبكة الاتحاد للطيران العالمية، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث يقطع المسافرون بشكل متزايد رحلتهم لاستكشاف المعالم الثقافية في أبوظبي. أما الزوار الأوروبيون من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا فينبهرون بالمزيج الفريد الذي تجمعه الإمارة بين التراث والحداثة. كما يلقى البرنامج صدى كبيراً لدى الضيوف من الهند واليابان وكوريا الجنوبية، مما يُبرز جاذبية أبوظبي المتنوعة للزوار الدوليين.

وقد تم تعزيز جاذبية البرنامج من خلال بطاقة أبوظبي التي تم إطلاقها في مارس، والتي توفر مزايا إضافية للمسافرين الذين يسعون إلى تمضية بعض الوقت في الإمارة. وتوفر بطاقة أبوظبي الرقمية مجموعة من المميزات لضيوف الاتحاد للطيران، تشمل شريحة هاتف مع 10 جيجابايت من البيانات، والاستخدام المجاني للحافلات العامة، وشبكة خطوط الحافلات السياحية التي تغطى مناطق الجذب الرئيسية في العاصمة على مدار الساعة.

كما يتمتع حاملو البطاقات بخصومات حصرية تصل إلى 15% في أبرز المواقع والمعالم الثقافية في أبوظبي، بما في ذلك قصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي، فضلاً عن أسعار خاصة على تذاكر مدن الألعاب والوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، ومنها عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس، وياس ووتروورلد.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: " يُحقق استثمار أبوظبي الاستراتيجي في التسويق القائم على البيانات، وتنويع البرامج، ونهجها المُركز على الثقافة، نموًا سياحيًا ملحوظًا، ويتجلى ذلك في استقبال 1.4 مليون ضيف مع رحلات التوقف لليلة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2025. ومع نجاح برنامج التوقف لدينا، نهدف إلى تعزيز شراكاتنا وتوسيع نطاقنا العالمي، بما يضمن بقاء هويتنا الثقافية الفريدة محورًا أساسيًا لرؤيتنا السياحية طويلة الأمد."

وتابع: "افتتحنا تيم لاب فينومينا أبوظبي في 18 أبريل الماضي، وهو أحدث إضافة إلى المنطقة الثقافية في السعديات. تتميز هذه المساحة الفنية الغامرة، التي تبلغ مساحتها 17,000 متر مربع، بمعارض فنية مبتكرة تجمع بين الفن والعلوم والتكنولوجيا، مما يُضيف إلى محفظة الإمارة المتنامية من التجارب عالمية المستوى".

من جهته، علّق أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران بالقول: "يواصل برنامج التوقف تجاوز التوقعات، حيث يختار المزيد من المسافرين التوقف في أبوظبي واستكشافها. ويعكس النمو بنسبة 76% في عدد الزوار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 الزخم المتسارع للبرنامج. ومن خلال توفير إقامة فندقية مجانية تصل إلى ليلتين، نمنح ضيوفنا فرصة مثالية لتجربة وجهتنا المميزة. وقد عزز إطلاق بطاقة أبوظبي هذه التجربة، حيث توفر مزايا عملية وخصومات حصرية تتيح للزوار الاستفادة القصوى من وقتهم في الإمارة."

وقد ازداد متوسط مدة إقامة زوار رحلات التوقف منذ عام 2024، حيث يدعم هذا النمو أهداف استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، والمساهمة بمبلغ 90 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تواصل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والاتحاد للطيران تعزيز تجربة الزوار من خلال التعاون المستمر، مع وضع أهداف طموحة لأعداد الزوار الدوليين الوافدين خلال السنوات القادمة.