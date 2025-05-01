«طيران الإمارات»: طلب قوي على الدرجة الممتازة.. وسعرها أقرب إلى «السياحية»

كشف نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، عن توافر الدرجة السياحية الممتازة على 40% من أسطول الناقلة ضمن شبكتها العالمية بنهاية عام 2025، مشيراً إلى قوة الطلب على هذه الدرجة وسعرها الأقرب إلى الدرجة السياحية من درجة الأعمال، وقال: «بدأنا السنة المالية في 2025 بأرقام جيدة تفوق التوقعات»، لافتاً إلى أن نحو 35 إلى 40% من حجوزات «طيران الإمارات» تتجه إلى دبي.

وتفصيلاً، أكد نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش معرض سوق السفر العربي، أن وتيرة الطلب على السفر على رحلات الناقلة لاتزال قوية إلى دبي وعبرها، مضيفاً: «شهدنا بداية قوية العام الجاري مع مؤشرات أداء تجاوزت توقعاتنا، ما يعكس الطلب المرتفع على السفر عبر شبكتنا العالمية، لاسيما إلى دبي، التي تشهد زخماً سياحياً متصاعداً».

وأفاد كاظم بأن الاستجابة الكبيرة من المسافرين تعكس مكانة «طيران الإمارات»، كخيار مفضل للرحلات، سواء لأغراض العمل أو السياحة.

وذكر أن فصل الصيف طوال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيشهد طلباً عالياً يمتد إلى موسم الشتاء أيضاً، مشيراً إلى أنه بناءً على مؤشر الحجوزات المستقبلية العام الجاري، فإن وتيرة الطلب أعلى من العام الماضي.

وبيّن كاظم أن الطلب على دبي أعلى من العام الماضي، وهذا ينعكس على ارتفاع أعداد السياح في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استقبلت دبي أكثر من خمسة ملايين سائح العام الجاري.

وكشف أن نحو 35 إلى 40% من حجوزات «طيران الإمارات» تتجه إلى دبي، لافتاً إلى أن هذا رقم قوي جداً مقارنة بالمقاعد والسعة التي أضافتها الناقلة ضمن شبكتها العالمية، ما يشير إلى وتيرة الإقبال على دبي كوجهة بارزة للسياحة والمال والأعمال.

وأوضح كاظم أنه بالنسبة للسعة المقعدية على شبكة الناقلة العالمية، فإنها عادت إلى مستويات قريبة من قبل عام 2019، مع استلام طائرات جديد من طراز «إيرباص 350»، وأيضاً إدخال المزيد من طائرات «إيرباص 380» إلى الخدمة ضمن برنامج التجديد.

وأكد أن الإشغال على رحلات الناقلة في مستويات عالية، ويدل ذلك على مدى قوة الطلب الذي يصل إلى نحو 80%.

وقال كاظم: «دخلنا في مرحلة النمو بالنسبة للأسطول مع استلام طائرات (إيرباص 350)، حيث سيصل عدد هذه الطائرات إلى ما بين 12 و15 طائرة (إيرباص) نهاية الصيف»، لافتاً إلى أن الناقلة تواصل الاستثمار في منتجاتها وخدماتها لتوفير تجارب سفر لا تضاهى على مستوى الصناعة.

وأضاف أن الناقلة تواصل توفير مزيد من المقاعد على الدرجة السياحية الممتازة مع استلام طائرات جديدة، وإدخال طائرات محدثة إلى الخدمة، مشيراً إلى أن الطلب على هذه الدرجة قوي، كما أن سعرها أقل بكثير من درجة الأعمال وأقرب إلى الدرجة السياحية، فيما يحصل المسافر على خدمات درجة الأعمال وخدمات أخرى غير متوافرة على الدرجة السياحية، وغيرها من وسائل راحة.

وتابع كاظم: «بدأنا نشر الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات طويلة المدى، نظراً لجدواها وأدخلناها في الأسواق المتوسطة الأوروبية، وقريباً أسواق إقليمية إضافية»، لافتاً إلى الطلب الكبير على هذه الدرجة من مختلف الشرائح، بما في ذلك للأعمال والعائلات وحتى الأفراد.

وكشف عن أن الدرجة السياحية الممتازة ستتوافر على 40% من أسطول «طيران الإمارات» ضمن شبكتها العالمية نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن الشركة تركز بشكل كبير على «السياحية الممتازة» نظراً لقوة الطلب عليها.

وقال إن الناقلة ستعلن خلال العام الجاري عن وجهات أخرى تضاف إلى شبكة الناقلة حول العالم، وستركز على أسواق شرق آسيا وإفريقيا بشكل أساسي ضمن استراتيجيات النمو المقبلة.

. %40 من حجوزات «طيران الإمارات» تتجه إلى دبي.