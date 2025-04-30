«دبي للاقتصاد الرقمي» تبحث دعم 30 شركة رأسمال مُخاطر

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها في معرض «جيتكس آسيا» الذي اختتم أعماله، أخيراً، في سنغافورة، حيث استعرضت، ضمن منصتها في المعرض، المقومات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال الرقمية في دبي أمام 550 شركة تكنولوجية زارت الجناح.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، اجتمعت خلال فعاليات المعرض مع 30 من أبرز شركات رأس المال المُخاطر في منطقة آسيا، بهدف تعزيز التعاون واستعراض إسهام الغرفة في توسيع نشاطاتها الاستثمارية في دبي.

كما عقدت الغرفة اجتماعاً مع 25 من شركاء منظومة الأعمال الرقمية والمناطق المتخصصة في التكنولوجيا في سنغافورة، وتمت خلال الاجتماع مناقشة تطوير آليات العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار بين دبي ودول شرق آسيا.

وضمن منصتها في معرض «جيتكس آسيا»، قدّمت الغرفة عرضاً تعريفياً موسّعاً حول البيئة المحفزة لنمو الشركات الناشئة في دبي وما تقدّمه الإمارة من فرص لتوسع الشركات المتخصصة في كل المجالات التكنولوجية.

وسلطت الغرفة الضوء على البرامج والمبادرات المتنوعة التي تقدّمها لدعم الشركات الآسيوية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دبي، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وركزت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب الشركات الرقمية الناشئة من سنغافورة وآسيا بشكل عام، للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، ومقرر عقده في دبي خلال أكتوبر المقبل، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وتم خلال المعرض تنظيم مسابقة لعرض أفكار ومشروعات الشركات، وحصلت الشركة الفائزة على فرصة ممولة بالكامل من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025» في دبي، إضافة إلى فرصة المشاركة في المرحلة نصف النهائية من تحدي «سوبرنوفا» الذي سيقام ضمن فعاليات الحدث.