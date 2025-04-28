14 أكتوبر.. موعد انطلاق الموسم السابع لـ «دبي سفاري بارك»

أعلنت «دبي سفاري بارك»، تسجيلها نمواً ملحوظاً بنسبة 67% في مبيعات تذاكر قطاع وكالات السفر والسياحة خلال موسمها السادس الذي انطلق في أكتوبر 2024، تحت شعار «الحفاظ على الكوكب»، ليكون بذلك الموسم الأكثر نجاحاً من حيث الأرقام، وتحقيق مستهدفات توعية الزوار حول أهمية الحفاظ على الحياة البرية، مدفوعةً بزيادة الإقبال على خوض تجاربها الترفيهية والتعليمية وسط الطبيعة.

وكشفت «دبي سفاري بارك»، خلال فعاليات «معرض سوق السفر العربي»، أنه وفي ظل النتائج الإيجابية والنجاحات التي حققتها خلال هذا الموسم، فقد حددت موعد انطلاق موسمها السابع في 14 أكتوبر 2025.

وللمرة الأولى على الإطلاق، كشفت الوجهة خلال فعاليات المعرض، عن استمرارها في تطبيق استراتيجيتها لحماية الحياة البرية، والتي تخصص من خلالها جزءاً من عائدات تذاكر الدخول لدعم جهود إنقاذ ورعاية الحيوانات، وتعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بالحياة البرية بمختلف جوانبها، ما يُتيح تقديم قيمة مُضافة من كل زيارة، وتعزيز البصمة الإيجابية المباشرة في حماية الحيوانات والنظم البيئية، حيث تُعيد «دبي سفاري بارك» تعريف السياحة المسؤولة في دولة الإمارات، عبر تجارب ترتكز على القيم والأهداف السامية لحماية الحياة البرية.

وذكرت أنه استجابةً للإقبال المتزايد على تجارب الحياة البرية، فإنها تواصل الارتقاء بعروضها من خلال مرافق عالمية المستوى، حيث وفرت مستشفى بيطرياً، ومركزاً لرعاية الحيوانات والأبحاث العلمية، إضافة إلى برنامج مخصص لرعاية الأنواع المهددة بالانقراض. كما تُركز من خلال المبادرات التثقيفية على الحفاظ على البيئة، وتعزيز الممارسات المستدامة، ومكافحة الصيد غير المشروع، والتجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

وأكدت أن التجارب التفاعلية الجديدة لعبت دوراً في زيادة الإقبال خلال الموسم الجاري لـ«دبي سفاري بارك»، والتي شملت مزيجاً من المبادرات التعليمية والترفيهية المُبتَكَرة، منها برنامج «الحراس الصغار» وتجارب «رحلات السفاري الليلية».

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، محمد أهلي: «يأتي معرض سوق السفر العربي كمنصة مميزة لاستعراض مسيرة (دبي سفاري بارك) الناجحة التي رسّخت جاذبيتها كواحدة من بين أفضل الوجهات المتخصصة في تجارب الحياة البرية، بالتزامن مع احتفاءها باستمرار زخم النمو لموسمها الحالي، وسط نخبة من روّاد صناعة السفر والسياحة من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «نفخر اليوم بالكشف عن استمرارنا في تطبيق استراتيجيتنا التي تستهدف تعزيز حماية الحياة البرية، بما يتكامل مع جهودنا في دعم توجهات دولة الإمارات لمستقبل القطاع السياحي».

وتابع: «النمو الذي حققته (دبي سفاري بارك) خلال هذا الموسم، يدفعنا لمواصلة تصميم وتقديم تجارب شاملة وتفاعلية تلبي اهتمامات الزوار وتثري لحظاتهم، إذ بدأت تحضيراتنا للموسم السابع الذي سيعود بباقة من التجارب الترفيهية والتعليمية الاستثنائية الموسعة والمميزة، إلى جانب المبادرات المبتكرة والجديدة التي تدعم أهدافنا الطموحة في الحفاظ على الحياة البرية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة».