«أراضي دبي» تُطلق مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقارية»

نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع «Q4 Consultants» ومجموعة «IIFL»، مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقارية» في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور سفير الدولة لدى الهند، الدكتور عبدالناصر الشعالي.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن المبادرة خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، كما تأتي جزءاً من استراتيجيّة دبي للترويج العقاري التي تقودها الدائرة، لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الروابط الاستثمارية مع أبرز الأسواق العالمية.

وأفادت «أراضي دبي» بأنه تمّ تقديم عرض شامل عن مشهد الاستثمار العقاري في دبي والمزايا التنافسية التي تجعل من الإمارة وجهة استثمارية استثنائية.

واستعرض الوفد خلال الفعالية محاور استراتيجية عدة شملت التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري، ماجدة علي راشد: «تواصل (أراضي دبي) تعزيز حضورها العالمي عبر إطلاق فعالية (دبي كونكت وجهتك العقارية) في نيودلهي بالهند، لفتح آفاقٍ جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع العقاري بين دبي والهند، واستعراض المنظومة العقارية الرائدة التي طورتها دبي، بما في ذلك التشريعات الشفافة والخدمات الرقمية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، إلى جانب الرؤى المستقبلية والمبادرات التي تعكس رؤية دبي كعاصمة عالمية للابتكار العقاري».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، ماجد المري: «جاءت زيارتنا لتؤكد مجدداً على جاهزية دبي الكاملة لاستقطاب المستثمرين الدوليين، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي جاذب للاستثمارات العقارية من خلال إبراز مقوماتها التنافسية واستكشاف فرص تعاون جديدة».

وبحسب «أراضي دبي»، فإن الهند تمثل أكبر قاعدة للمستثمرين الأجانب في سوق دبي العقارية من حيث عدد المستثمرين وقيمة الاستثمارات.