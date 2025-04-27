دبي تستقبل 5.31 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من 2025

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن مشاركتها في فعاليات الدورة 32 من معرض سوق السفر العربي الذي تنطلق فعالياته غداً الاثنين، في ظل نمو متواصل يحققه قطاع السياحة في دبي، كاشفة عن استقبال دبي 5.31 ملايين زائر دولي في الفترة بين يناير ومارس 2025.

أداء قوي

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والالتزام الكبير من شركائنا والجهات المعنية في المنظومة السياحية بالإمارة، جاء الأداء القوي للقطاع خلال الربع الأول من عام 2025، تعزيزاً للنمو المسجل في السنوات القياسية المتتالية، وترسيخاً لمكانة دبي الرائدة عالمياً في قطاع السياحة».

وأضاف: «سيتم تسليط الضوء على مؤشرات الأداء لقطاع السياحة في دبي خلال المعرض، لأن تأثيره المباشر لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يسهم في تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات والمواهب ومزاولة الأعمال في دبي».

وتابع: «نؤكد التزامنا بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، تلك الرؤية الملهمة التي نستنير بها في العام الجاري وما بعده».

وستشارك دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ضمن جناح دبي إلى جانب أكثر من 125 جهة عارضة من الشركاء المحليين والممثلين عن الجهات الحكومية. وتتولى مجدداً تنظيم برنامج استضافة المشترين في دورة العام الجاري من المعرض، بهدف الترويج لتجارب الضيافة والعروض السياحية الاستثنائية في دبي أمام 300 من خبراء السياحة والسفر الدوليين من 39 سوقاً، والذين يقومون بالترويج وبيع الباقات لزيارة دبي على مستوى العالم.

نتائج الربع الأول

وأفادت الدائرة بأنه مواصلةً للأرقام القياسية المسجلة خلال عامي 2023 و2024، استقبلت دبي 5.31 ملايين زائر دولي بين يناير ومارس 2025، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس جاذبية المدينة الكبيرة على مستوى العالم، والبناء على ما حققته من نمو بلغ 9% في عام 2024 مع استقبالها 18.72 مليون زائر دولي، ما يتيح للإمارة إرساء معايير جديدة بعد تسجيلها أرقاماً قياسية لسنوات متتالية.

وكشفت الدائرة أن النهج المتنوع والقائم على الاستراتيجيات والأنشطة المخصصة لإمارة دبي ضمن أكثر من 80 سوقاً، أسهم في الحفاظ على حضورها الرائد كوجهة سفر مفضلة للزوار من الأسواق الرئيسة التقليدية والواعدة على حد سواء.

وخلال الربع الأول من 2025، شكل الزوار من منطقة أوروبا الغربية النسبة الكبرى من إجمالي عدد زوار دبي، حيث بلغ عددهم 1.15 مليون زائر يمثلون 22% من إجمالي الزوار، يليهم الزوار من رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مع 891 ألف زائر بنسبة 17%، ودول مجلس التعاون الخليجي مع 772 ألف زائر بنسبة 15%.

وجاءت منطقة جنوب آسيا في المركز الرابع بنسبة 14% وبواقع 752 ألف زائر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز الخامس بنسبة 12% وبواقع 620 ألف زائر، كما بلغ عدد الزوار من منطقة شمال شرق وجنوب شرق آسيا 474 ألف زائر بنسبة 9%، تليها الأميركتان بـ374 ألف زائر بنسبة 7%، وإفريقيا بـ197 ألف زائر بنسبة 4%، وأسترالاسيا بـ78 ألف زائر وبنسبة 1% من الإجمالي.

بدوره، واصل قطاع الضيافة في دبي أداءه القوي، وارتفع معدل السعر اليومي للغرفة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 2% ليصل إلى 647 درهماً، كما بلغ عدد الغرف المحجوزة مبيتاً 11.19 مليون غرفة، ومتوسط العائدات لكل غرفة متاحة 528 درهماً.

قطاعا السياحة والضيافة

واصل قطاعا السياحة والضيافة دورهما الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي، حيث حقق قطاع خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل قيمته إلى 11.5 مليار درهم، كما أسهما في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، حيث صُنفت دبي في عام 2024 كأفضل وجهة لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للسنة الرابعة على التوالي، وأفضل مدينة في العالم في قطاعي المأكولات والمشروبات والسياحة.