1.79 مليار درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في 3 أشهر

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025، محققاً أرباحاً للمجموعة قبل احتساب الضريبة بلغت 2.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عوائد الموجودات ذات الجودة العالية، فيما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1.797 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 8%.

وأفاد البنك، في بيان، بأن الإيرادات التشغيلية حققت نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.154 مليارات درهم، بينما سجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4%، حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5%، ليصل إلى 223 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الموجودات 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7%.

وارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثّل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين. وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض قدره 45% على أساس سنوي.

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «لايزال الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تحت ضغوط متزايدة منذ بداية العام، وذلك نتيجة للتحولات المستمرة في السياسات المرتبطة بالتجارة والهجرة في الأسواق المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة».

وأضاف: «في ظل هذه التغيرات، فمن المتوقع أن يحافظ النمو العالمي على استقراره، وأن تستمر الضغوط التضخمية في بعض الأسواق المتقدمة والناشئة، ورغم الأوضاع العالمية هذه، لاتزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث أسهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة».

وأكّد الشيباني أن «اقتصاد دبي يواصل اكتساب زخم متزايد، لاسيما في قطاعات مثل الخدمات المالية والعقارات والسياحة والإنشاءات، وهي قطاعات لايزال بنك دبي الإسلامي نشطاً ومستثمراً فيها».