بيع جميع وحدات «هايتس تاور» في «دبي المالي العالمي»

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، بيع 366 وحدة سكنية فاخرة في برج «هايتس تاور» في المركز بالكامل، وأفاد «دبي المالي العالمي» بأن هذا الإقبال الكبير على أحدث وجهة متعددة الاستخدامات في المركز، يعكس الطلب القوي على العروض السكنية الفاخرة في قلب المنطقة المالية، ما يعزز مكانتها وجهةً عالميةً للأعمال وأسلوب الحياة العصري.

وبحسب البيان، يشغل برج «هايتس تاور» الذي يطوره مركز دبي المالي العالمي، آخر قطعة أرض ضمن الموقع الأصلي للمركز، لافتاً إلى أن مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة، التي تراوح بين شقق بغرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث، وشقق طوابق علوية (بنتهاوس) بأربع غرف نوم، بدأت في 16 أبريل 2025، فيما من المقرر الانتهاء من البرج في عام 2029.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، صالح العقربي: «مع استمرار مركز دبي المالي العالمي ودبي في استقطاب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، فإن برج (هايتس تاور) يلبي الطلب المتزايد على أسلوب الحياة الحضرية الراقية، مقدماً وجهة مرموقة وتجربة سكنية استثنائية في واحدة من أبرز المناطق المالية على مستوى العالم».

ويضم البرج كونه يُعدّ وجهةً حيويةً متكاملةً، وسائل راحة مميّزة، مثل صالة عائلية، ومسبح خارجي يتم التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية مزود بأحدث التجهيزات.