وصول أول طائرة للخطوط السورية إلى دبي إيذاناً بعودة الرحلات المنتظمة

وصلت اليوم إلى مطار دبي الدولي أول طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية قادمة من مطار دمشق الدولي، إيذاناً بعودة الرحلات المباشرة بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تندرج هذه العودة ضمن مرحلة أولى استثنائية أعلنت عنها الناقلة في بيان رسمي، تهدف من خلالها إلى استعادة الربط الجوي المنتظم مع دولة الإمارات.

وأوضحت الخطوط الجوية السورية، أن هذه الرحلة ستتبع بجدول منتظم على مدار الأسبوع، مع خطط لزيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الناقلة السورية إلى أنها ستُسير أربع رحلات أسبوعية من دمشق إلى دبي أيام السبت، والاثنين، والأربعاء، والخميس، على أن يتم رفع وتيرتها قريباً لتصبح رحلة يومية نظراً للطلب المتزايد على هذا الخط.

أما رحلات دمشق - الشارقة، فتنطلق أيام الأحد، والثلاثاء، والجمعة، على أن تسعى المؤسسة أيضاً إلى جعلها رحلة يومية خلال المرحلة المقبلة، فيما تُسيّر رحلات دمشق - أبوظبي يومي الثلاثاء والجمعة.

وقال سامح عرابي، المدير العام للخطوط الجوية السورية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن عودة الرحلات المباشرة إلى دولة الإمارات تعكس التزام المؤسسة بإعادة ربط سوريا بأسواق السفر الإقليمية والدولية خاصة الدول التي تحتضن جاليات سورية كبيرة، مثل دولة الإمارات، وهذه الخطوة تأتي في إطار خطة تشغيلية شاملة لاستعادة حركة الطيران المدني وتوسيع شبكة وجهاتنا.

وأضاف عرابي - الذي رافق الرحلة الأولى إلى دبي - أن "السورية للطيران" تعمل على رفع عدد الرحلات تدريجياً، مشيراً إلى أن الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات في تزايد مستمر.

ودعا المسافرين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتواصل مع مكاتب الناقلة داخل سوريا وخارجها للحصول على التفاصيل والمستجدات كافة.

ووصف هذه الخطوة بأن لها بُعداً مهماً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسهم الرحلات المباشرة في تسهيل حركة الأفراد وتنشيط الحركة بشكل عام، فضلاً عن تقليص المسافات بين العائلات السورية المقيمة في الإمارات وأقاربهم داخل سوريا.

وأكدت السورية للطيران أنها تبذل جهوداً مكثفة لإعادة تشغيل خطوط جديدة إلى وجهات عربية وإقليمية أخرى في المستقبل القريب، بما يعيد للخطوط الجوية السورية مكانتها على خريطة النقل الجوي في المنطقة.