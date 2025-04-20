«كافنديش ماكسويل»: طلب قوي على المساحات المكتبية في دبي

كشفت شركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية عن إضافة نحو 84 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المكتبية القابلة للتأجير إلى سوق المكاتب في دبي، خلال عام 2024، عبر مواقع رئيسة مثل «شارع الشيخ زايد»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«مدينة دبي للإعلام».

وأكدت الشركة أنه على الرغم من هذا التوسع، فإنه من المتوقع أن يظل الطلب على المساحات المكتبية في دبي قوياً، مدفوعاً بمحدودية المعروض في المواقع الرئيسة، وتوسع الشركات القائمة، وتدفق الشركات الناشئة ومتعددة الجنسيات، واستمرار نمو الأعمال.

وتوقعت الشركة في دراسة حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن تدخل السوق ما بين 185 ألف متر مربع و230 ألف متر مربع إضافية من إجمالي المساحة المكتبية القابلة للتأجير في عامي 2025 و2026 على التوالي، مع تصنيف أغلبيتها كمساحات مكتبية من الفئة الأولى.

وقالت الشركة: «مع استمرار النمو الاقتصادي القوي في دبي، فإنه من المتوقع أن يتسارع الطلب على العقارات المكتبية، مدفوعاً بتوسع الشركات القائمة، وتدفق الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، والشركات الناشئة، والشركات متعددة الجنسيات، والاستثمار الأجنبي المستمر، وتنامي مكانة المدينة كمركز أعمال عالمي».

وتابعت: «شهد عام 2024 إحدى أقوى فترات مبيعات العقارات المكتبية في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال عام 2025»، مرجحة أن تظل سوق المبيعات قوية، مدعومة بتزايد اهتمام المستثمرين والشركات، إضافة إلى جاذبية دبي كوجهة أعمال رائدة.

وأكدت الشركة أن سوق المكاتب في دبي، شهد نمواً ملحوظاً في كل من أسعار المبيعات والإيجارات في عام 2024، مدفوعاً بتوسع الأعمال والاستثمار الدولي، ويعزز هذا النمو مكانة دبي كمركز عالمي لتوسع الشركات والمشاريع التجارية الجديدة.

وأضافت: «مع دخول عروض جديدة إلى السوق في عامي 2025 و2026، سيكون من الضروري رصد آثارها على ديناميكيات السوق واستراتيجيات الأعمال».

وأوضحت أنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع في عام 2025، فقد يشهد نشاط البيع على الخارطة طفرة، إذ قد تسعى الشركات إلى تأمين مساحات مكتبية على المدى الطويل لتجنب ارتفاعات محتملة في تكاليف الإيجار أو نقص في المعروض مستقبلاً. كما ستلعب جودة المشاريع الجديدة دوراً رئيساً في تشكيل هذا الاتجاه.

وتابعت: «مع ارتفاع معدلات الإشغال واستمرار الضغط على الطلب، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار إيجارات المساحات المكتبية في دبي بشكل أكبر، حيث تشهد مكاتب الفئة (أ) أعلى طلب. ومع ذلك، يُتوقع أيضاً أن يؤثر الضغط التصاعدي لأسعار الإيجار في مساحات المكاتب من الفئتين (ب) و(ج)، حيث قد تلجأ بعض الشركات إلى خيارات أكثر بأسعار معقولة».

ورأت الشركة في دراستها أن دبي برزت كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار، مدفوعة بمبادرات استراتيجية وسياسات استشرافية، في وقت تعزز فيه التزام المدينة بالتنويع الاقتصادي والابتكار. ونتيجة لذلك، حافظ اقتصاد دبي على نمو قوي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ليصل إلى 339.4 مليار درهم.

وقالت: «ينعكس النمو الاقتصادي الملحوظ لدبي في عام 2024 أيضاً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حلت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بواقع 1117 مشروعاً في عام 2024، لتعزز هذه الإنجازات جاذبيتها المستمرة للمستثمرين والشركات، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية بارزة في الاستثمار الأجنبي المباشر».

. «كافنديش ماكسويل» تتوقع دخول ما بين 185 ألف متر مربع و230 ألف متر مربع إضافية من المساحات المكتبية القابلة للتأجير في 2025 و2026.

. الشركة تتوقع «طفرة» في نشاط البيع على الخارطة، في حال سعت الشركات إلى تأمين مساحات مكتبية على المدى الطويل، لتجنّب ارتفاع تكاليف الإيجار أو نقص المعروض.