«دبي الجنوب» تُدشّن المقر الإقليمي لـ «JAS الشرق الأوسط»

دشّنت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، المقر الإقليمي الجديد لشركة «JAS الشرق الأوسط»، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية، وذلك بحضور القنصل العام لجمهورية إيطاليا في دبي، إدواردو نابولي.

وأفاد بيان، أمس، بأن المنشأة الجديدة التي تمتد على مساحة 19 ألفاً و170 متراً مربعاً، صممت لتكون نموذجاً في الاستدامة والكفاءة والابتكار التقني، كما تمثّل نقلة نوعية في مسيرة التوسّع الإقليمي للشركة.

وتتوافق المنشأة مع أفضل معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بغرض تلبية الاحتياجات اللوجستية الخاصة، إلى جانب تعزيز التزام الشركة بالنمو والتميّز مع تحسين قدرتها على خدمة أسواق الشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «يسعدنا حضور الافتتاح الرسمي للمقر الرئيس الجديد لشركة JAS الشرق الأوسط في (دبي الجنوب)، حيث ستُساعد هذه المنشأة على تلبية احتياجات دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل من خلال توفير حلول لوجستية رائدة».

وأضاف: «فخورون برؤية المنطقة اللوجستية في (دبي الجنوب) تنمو وتزدهر مع الشركات العالمية مثل JAS، التي تدرك المزايا الاستراتيجية التي نقدمها لدعم نموها وتوسعها. ومع تصميمها المتطور والبنية التحتية المتوافقة مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة، تعزز هذه المنشأة من دور (دبي الجنوب) في تشكيل مستقبل الطيران والخدمات اللوجستية في المنطقة».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة JAS العالمية، بياجيو بروني: «تجسد هذه المنشأة تركيزنا على الابتكار والاستدامة والخدمة المتميزة. نحن نفخر بتعزيز حضورنا في هذه المنطقة الحيوية، ونتطلع إلى مواصلة دعم عملائنا بحلول لوجستية مُصمّمة خصيصاً لهم وأيضاً مبتكرة».

يُذكر أن المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» تُعد مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة، حيث توفر خدمات وعمليات متميزة، إضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.