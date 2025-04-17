أحمد بن سعيد.. الأقوى تأثيراً في قطاع الطيران عالمياً

أشاد تقرير مؤسسة «براند فاينانس» لأفضل 50 علامة تجارية في قطاع الطيران لعام 2025، بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، الذي حلّ في المرتبة الأولى بقطاع الطيران من حيث الشهرة والسمعة، ليصنّفه تقرير «براند فاينانس» بذلك أعلى القادة التنفيذيين تأثيراً في قطاع الطيران، في وقت صنّف التقرير شركة «طيران الإمارات» في المركز الرابع عالمياً كأكثر شركة طيران قيمة خارج الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير «براند فاينانس»: «من بين الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الذين شملهم مؤشر رعاية العلامة التجارية لعام 2025، برز العديد من القادة بفضل قيادتهم طويلة الأمد، وتأثيرهم التجاري، وإدارتهم القوية للعلامة التجارية، ومن بين هؤلاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم».

وذكر التقرير أن سموه قاد «طيران الإمارات»، منذ تأسيسها عام 1985، محوّلاً إياها من شركة طيران إقليمية بطائرتين، إلى واحدة من أكثر شركات الطيران العالمية شهرة واحتراماً.

وأضاف: «على مدار نحو أربعة عقود في قيادته، لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للطيران، وتحت قيادته أصبحت (طيران الإمارات) مرادفاً للابتكار والتميز في خدمة المتعاملين، والأداء المالي القوي».

ووفقاً لبحث أجرته «براند فاينانس»، يحتل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المرتبة الأولى في قطاع الطيران من حيث الشهرة والسمعة، إذ حصل على 10 من 10 درجات كاملة في مجالَي الاستراتيجية والرؤية، كما حصل على تقييم عالٍ جداً في خلق القيمة على المدى الطويل، وفهم العلامة التجارية والسمعة والثقة، والرعاية الصادقة للموظفين.

بدورها، حافظت «طيران الإمارات» على المركز الرابع عالمياً كأكثر شركة طيران قيمة خارج الولايات المتحدة، مسجلة نمواً بنسبة 27%، لتصل قيمة علامتها التجارية إلى 8.4 مليارات دولار.

وأكد التقرير أن «طيران الإمارات» تواصل تعزيز صورتها كشركة طيران فاخرة، من خلال خدماتها الحائزة جوائز على متن الطائرة، وتوسعها الكبير في خطوطها، وحملات الرعاية رفيعة المستوى. كما يعزز التقدير المستمر لـ«طيران الإمارات» كأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، مكانة علامتها التجارية على الساحة العالمية.