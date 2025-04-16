«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف أسطولها إلى 21 طائرة بنهاية 2026

كشفت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في شركة طيران الإمارات، عن مضاعفة أسطول طائرات الشحن المملوكة لها إلى 21 طائرة بنهاية عام 2026، وذلك مقارنة بـ10 طائرات حالياً، في خطوة تعكس الثقة بنمو الطلب العالمي على خدمات الشحن الجوي.

وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، بدر عباس، في تصريحات صحافية على هامش منتدى الشحن العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي انطلق في دبي، أمس، إن لدى الناقلة حالياً 10 طائرات شحن، إضافة إلى ست طائرات بنظام التأجير، متوقعاً استلام 11 طائرة جديدة من طراز «بوينغ 777F» حتى نهاية العام المقبل.

وأضاف أن «النمو المستهدف في أسطول طائرات الشحن يأتي ضمن استراتيجية طموحة تستند إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، وتقديم حلول مخصصة لتلبية احتياجات قطاعات الشحن المتخصصة».

وأوضح عباس أن شبكة «طيران الإمارات للشحن» تغطي حالياً 38 وجهة مخصصة للشحن، مع خطط لزيادة 20 وجهة جديدة في السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي لوجهات «طيران الإمارات» حالياً، يصل إلى 148 وجهة، مدعومة بشبكة واسعة من الشركاء حول العالم، فيما يصل أسطول الناقلة إلى 260 طائرة، منها 250 طائرة ركاب، مع توقعات أن يتجاوز إجمالي الأسطول 300 طائرة في عام 2030.

وبيّن أن «الإمارات للشحن السريع» التي أُطلقت أخيراً، وهي خدمة توصيل من الباب إلى الباب، تستهدف الشركات، وتغطي حالياً سبع أسواق تشمل: الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، عُمان، بريطانيا، جنوب إفريقيا، مع خطط للتوسع مستقبلاً.

وأشار عباس إلى أن مركز «الإمارات للشحن الجوي» يُعدّ أكبر منشأة متطورة لمناولة البضائع في العالم، يوفر قدرة مناولة تصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

إلى ذلك، أعلنت «الإمارات للشحن الجوي»، تسيير رحلة أسبوعية مخصصة للشحن إلى مطار «ناريتا» الدولي في اليابان، ليرتفع بذلك عدد وجهات رحلاتها إلى 38 وجهة في مختلف أرجاء العالم.

وتحظى هذه الرحلة بأهمية كبيرة كونها أول رحلة مباشرة ومنتظمة للشحن بين مطار «ناريتا» ومنطقة الشرق الأوسط، ما يتيح نقل الشحنات بشكل أسرع وأكثر مرونة من اليابان وإليها، التي تتميّز بقاعدة صناعية راسخة ومتنوعة، وتُعدّ إحدى الأسواق الرئيسة لـ«الإمارات للشحن الجوي»، التي تُسيّر رحلتي شحن أسبوعياً إلى مطار «كانساي» الدولي.

وستعزز رحلة الشحن، المقرر إطلاقها قريباً إلى مطار «ناريتا» الدولي، سعات الشحن المتاحة بمقدار 100 طن في كل اتجاه، حيث يتوقع أن تشمل الشحنات على هذا الخط قطع غيار السيارات والآلات، وأشباه الموصلات، والأدوية المتطورة، والتي تنقل بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية بالاعتماد على محفظة منتجات الإمارات للشحن الجوي متعددة القطاعات.

وستبدأ «الإمارات للشحن الجوي»، تسيير رحلة الشحن الأسبوعية إلى مطار «ناريتا» الدولي اعتباراً من 24 مايو 2025، حيث ستصل الرحلة «ئي كيه 9413» إلى مطار «ناريتا» يوم السبت من كل أسبوع في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فيما تقلع رحلة العودة إلى مطار «دبي وورلد سنترال» الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.

وقال عباس: «يُعدّ توسيع شبكة رحلات طائرات الشحن أولوية رئيسة في خطتنا الاستراتيجية الممتدة لـ10 سنوات، ومع بدء استلامنا لطائرات الشحن الجديدة كلياً من طراز (بوينغ 777)، أصبحنا قادرين على الوصول إلى أسواق جديدة بطاقات استيعابية أكبر».

وأضاف: «يشهد الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى نمواً مطرداً في مطار (ناريتا)، لاسيما على شحن الأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية على متن رحلاتنا اليومية للمسافرين، بينما كان يجري تحويل الشحنات الضخمة أو ذات الأحجام الكبيرة، مثل قطع غيار الآلات، إلى مطار (كانساي) الدولي لنقلها على متن رحلات (الإمارات للشحن الجوي)».

وتابع عباس: «سيتيح لنا تشغيل رحلة أسبوعية مخصصة للشحن من مطار (ناريتا) تطوير عملياتنا في اليابان ودعم عملائنا العالميين بشكل أفضل من خلال توفير ربط مباشر مع دبي وعبرها».

يذكر أن «الإمارات للشحن الجوي»، تخدم أربع وجهات في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا من خلال 57 رحلة لطائرات الشحن أسبوعياً، كما تستفيد من سعات الشحن المتاحة على أكثر من 290 رحلة ركاب تُسيّرها «طيران الإمارات» أسبوعياً.

أكبر مركز شحن جوي عالمي

قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، بدر عباس، إن «حكومة دبي تعمل على تطوير مطار آل مكتوم الدولي، ليصبح أكبر مركز شحن جوي في العالم، بقدرة استيعابية تصل إلى 12 مليون طن عند إنجاز مشروع المطار»، مضيفاً: «نتعاون لبناء مستقبل القطاع اللوجستي، ونسعى إلى أن نكون جزءاً أساسياً من تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون المركز العالمي الأول للشحن متعدد الوسائط».

. 38 وجهة تغطيها «طيران الإمارات للشحن» حالياً مع خطط لزيادة 20 وجهة جديدة في السنوات القليلة المقبلة.