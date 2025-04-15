"الطيران المدني": فريق عمل إماراتي في دمشق لبحث ترتيبات عودة الرحلات

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن فريق عمل إماراتياً وصل إلى العاصمة السورية دمشق في إطار العمل على الترتيبات الفنية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين، مشيراً إلى أن بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات ستبدأ الناقلات الجوية بتشغيل الرحلات.

وأضاف لـ"الإمارات اليوم"، بعض الشركات لديها استعداد لتشغيل رحلاتها بسرعة، مشيراً إلى أنه بعد استكمال الإجراءات من جانب الهيئة فإن قرار التشغيل وتوقيت إطلاق الرحلات يعود إلى شركات الطيران نفسها.

وتوقع السويدي تشغيل الرحلات خلال فترة قريبة جداً.