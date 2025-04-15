«دبي الدولي» أكبر مطار في العالم للعام الـ 11 على التوالي

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم خلال عام 2024 من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الـ11 على التوالي، بعد أن واصل على مدار العام الماضي تسجيل معدلات نمو قوية في حركة السفر الدولية، مقارنة بنظرائه في قائمة أكبر المطارات بالعالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

وأرسى مطار دبي الدولي معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار، ويتجاوز هذا الإنجاز الرقم القياسي السابق البالغ 89.1 مليون مسافر الذي تم تحقيقه في عام 2018.

وأظهر التقرير، الذي يرصد أكبر أداء للمطارات حول العالم، أن مطار دبي الدولي حلّ أولاً، بفارق كبير بلغ نحو 13 مليون مسافر، مقارنة بنظيره «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً بنحو 79 مليون مسافر، تلاه مطار «إنشيون» الكوري الجنوبي بنحو 70 مليون مسافر، ثم سنغافورة وأمستردام في المركزين الرابع والخامس بنحو 67 و66.8 مليون مسافر لكل منهما.

وفي مؤشر إجمالي حركة المسافرين (المسافرين الدوليين والمحليين)، حافظ مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» الدولي على صدارته بـ108 ملايين مسافر، تلاه مطار دبي الدولي ومطار «دالاس فورت وورث الدولي» في المركزين الثاني والثالث بنحو 92.3 و87.8 مليون مسافر، وجاء مطارا طوكيو ولندن في المركزين الرابع والخامس بنحو 85 و83 مليون مسافر لكل منهما على التوالي.

وبحسب التقرير، تشير الأرقام الأولية إلى أن إجمالي عدد المسافرين حول العالم في عام 2024 سيقترب من 9.5 مليارات مسافر، بزيادة قدرها 9% عن عام 2023 أو زيادة قدرها 3.8% عن مستويات ما قبل الجائحة (2019).

وقال مجلس المطارات العالمي إن أكثر 10 مطارات ازدحاماً والتي تمثل 9% من حركة المسافرين العالمية (855 مليون مسافر)، شهدت زيادة قدرها 8.8% عن عام 2023 وزيادة قدرها 8.4% مقارنةً بنتائجها في عام 2019 (789 مليون مسافر في عام 2019).

وأضاف: «شهد عام 2024 مواجهة نمو أعداد المسافرين العالميين لحالة عدم يقين كبيرة ناجمة عن تطور المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي، وشكَّلت تحديات سلسلة التوريد المستمرة وتأخيرات الإنتاج من قِبَل مُصنِّعي الطائرات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، خطراً على فرص النمو من خلال تغيير مسارات الرحلات الجوية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والتأثير على ثقة المسافرين».

وتابع: «فضلاً عن ذلك، أثار تهديد الرسوم الجمركية مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في التجارة العالمية، والتي أثرت بشكل غير مباشر في الطلب».

وأوضح المجلس أنه في عام 2025 من المتوقع أن يصل عدد المسافرين العالميين إلى 9.9 مليارات مسافر بمعدل نمو سنوي قدره 4.8%، فيما من المتوقع أن تُشكل التحديات الرئيسة، مثل عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وقيود الطاقة الاستيعابية، مسار الصناعة بشكل متزايد.

وأضاف أن أحجام الشحن الجوي في أكبر 10 مطارات، والتي تمثل ما يقرب من 26% (32.3 مليون طن متري) من حجم الشحن عالمياً في عام 2024، ارتفعت بنسبة 9.3% العام الماضي على أساس سنوي، أي بزيادة قدرها 9.5% مقارنة بنتائج عام 2019 (29.5 مليون طن في عام 2019)، لافتاً إلى أن حركة الشحن الجوي تتركز بشكل أكبر بين المطارات الرئيسة.

وبيّن أن هذا الارتفاع في حجم الشحن يرجع بشكل رئيس إلى الطلب القوي على التجارة الإلكترونية، واضطرابات الشحن البحري، وانخفاض أسعار وقود الطائرات.

ابتكار تشغيلي ومعايير جديدة

حافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية، واستقبل 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وارتفع إجمالي حركة الرحلات الجوية في المطار بنسبة 5.7% ليصل إلى 440 ألفاً و300 رحلة في عام 2024، مع مناولة رقم قياسي من الحقائب بلغ 81.2 مليون حقيبة خلال 2024، واستطاع مطار دبي خلال 10 سنوات استقبال ما يزيد على 700 مليون مسافر على متن أكثر من 3.3 ملايين رحلة، مدفوعاً بالابتكار التشغيلي والالتزام بالجودة، ويسيّر «دبي الدولي» رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.

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