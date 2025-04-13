«إي إف جي هيرميس»: الإمارات ضمن الأكثر جاهزية لمواجهة الرسوم الجمركية

قال رئيس قطاع البحوث في «إي إف جي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف جي القابضة»، أحمد شمس الدين، إن «دولة الإمارات ضمن دول المنطقة الأكثر جاهزية لمواجهة الأزمة الحالية الخاصة بالرسوم الجمركية الأميركية».

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر الـ19 للاستثمار الذي اختتم أعماله في دبي، أخيراً، ونظمه البنك، أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بوضع قوي من ناحية اللوائح التنظيمية، وتنويع الموارد الاقتصادية، وهو ما يجعل الإمارات من أقدر دول المنطقة على مواجهة أي تأثيرات أو تداعيات لأزمة الرسوم الجمركية الأميركية».

وتابع: «لدى أسواق الإمارات والمنطقة عموماً العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل أزمة الرسوم الجمركية، خصوصاً مع تأثيرات الأزمة في أسواق الأسهم العالمية، بما يدعم استقطاب استثمارات مختلفة».

ولفت شمس الدين إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالة «قلق مبرر» عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأميركية، بشكل قد تكون له تداعيات على الاقتصادات الدولية والأسواق الناشئة.

وقال: «تعد التقلبات الاقتصادية المشهد الأبرز في الاقتصادات العالمية، وبحسب ما تعلمناه من العمل في أسواق رأس المال لأعوام عدة، فهي دائماً ما تكون مترابطة في اتجاهها للهبوط، وستظل تقلبات الاقتصاد مستمرة، ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية عالمية».

وأكد شمس الدين أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بمرونة أكبر في التعامل مع تقلبات أسعار النفط، وستظل لديه المرونة المالية والتمويلية الكافية، فضلاً عن تمتعه بسيولة مالية.

وتابع: «أداء الاقتصاد الإماراتي في السنوات الخمس الأخيرة قوي بسبب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية القوية التي أدت إلى ازدهار السياحة، وزيادة أعداد المقيمين بنحو 1.7 مليون مقيم منذ عام 2021، وهو ما دفع نحو ارتفاع الطلب الكلي على السلع والخدمات بشكل كبير، إضافة إلى الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وانضمام البورصات إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الدولية والعديد من القفزات الأخرى»، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد غير النفطي في الإمارات نمواً بمعدلات تصل إلى 4.5% خلال العام الجاري.

ورأى شمس الدين أن المنطقة العربية تتمتع بمقومات أقوى، مقارنة بما كانت تتمتع به في أي أزمة سابقة، قائلاً: «من حيث الاحتياطيات الأجنبية وربط العملة المحلية والأرصدة الخارجية، أعتقد أن المنطقة ستبرهن على أنها إحدى المناطق المعدودة في الأسواق الناشئة التي ماتزال توفر كثيراً من الفرص، وتُدر عائدات أفضل بكثير، بحسب المخاطر، مقارنة مع مناطق أخرى».