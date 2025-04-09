3.3 مليارات دولار إنفاقاً على أمن المعلومات بالمنطقة

كشف أحدث توقعات «شركة جارتنر للأبحاث»، أن إنفاق المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات سيصل إلى 3.3 مليارات دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 14% عن عام 2024.

وستستحوذ البرمجيات الأمنية على الحصة الكبرى من الإنفاق على أمن المعلومات، حيث تشير التوقعات إلى إنفاق نحو 1.5 مليار دولار على هذه البرمجيات في 2025.

وقال مسؤول الأبحاث لدى «جارتنر»، شايليندرا أوبادياي: «مع مواصلة المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي، فإنه يتوجب عليها التركيز على تهديدات الأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحساسة».